La serie A appoggia Malagò per la FIGC, Openda l’ora del “riscatto”, Fiorentina-Lazio sfida coi cerotti

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Importanti novità in vista dell’elezione del nuovo presidente, i bianconeri acquistano a titolo definitivo l’attaccante che ha deluso le aspettative mentre il posticipo di questa sera presenta molte assenze

Le dimissioni di Gabriele Gravina sono ancora fresche ma è tempo di pensare al cambiamento. L’assemblea della Lega serie A di quest’oggi ha avuto come ordine del giorno decidere il candidato alla presidenza della FIGC. Giovanni Malagò ne esce vincitore visto che 18 club su 20 hanno dato la loro preferenza a lui in vista delle elezioni del 22 giugno. I voti contrari sarebbero quelli di Lazio e Verona. A Malagò sono arrivati anche i complimenti del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli per il risultato ottenuto. Ora non resta che aspettare un paio di mesi per avere l’ufficialità sul successore di Gravina che possa dare nuova linfa al calcio italiano.

Importanti novità in casa Juventus. La vittoria sull’Atalanta ha ufficializzato il fatto che i bianconeri arriveranno nelle prime dieci posizioni, condizione necessaria a far scattare l’obbligo di riscatto per Lois Openda. Allo stato attuale quasi una beffa per il club che dovrà versare più di 40 milioni al Lipsia per un giocatore ormai sparito dai radar e che ha deluso le aspettative durante questa stagione. Adesso c’è da capire il futuro dell’attaccante belga, se potrà far parte della rosa di Spalletti anche la prossima stagione o se la Juventus cercherà di piazzarlo nel calciomercato estivo.

Openda con la maglia della Juventus, ora a titolo definitivo – Fonte lottomatica.sport

Infine ecco l’ultimo match della trentaduesima giornata in serie A. Stasera al Franchi si affronteranno Fiorentina e Lazio, due squadre che dovranno fare i conti con diverse assenze. Nei viola forfait per quanto riguarda Kean, Parisi e Brescianini, tutti per motivi fisici. A loro andranno aggiunti gli squalificati Gudmundsson e Fagioli. Formazione da inventare per Vanoli. Non sorride neanche Sarri. Oltre ai noti Provedel, Gigot, Pellegrini, Gila e Rovella non ci saranno neanche Marusic e Maldini. Recuperati invece da una parte Solomon e dall’altra Zaccagni. Gara delicata soprattutto per la Fiorentina che potrebbe dare un colpo decisivo alle speranze di salvezza.

Moise Kean non recupera per la Lazio – Fonte direttafanta.com

Glauco Dusso