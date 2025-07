Sogno americano finito per l’Inter, ora servono riposo e riflessioni

Tempo di lettura 2 minuti

La caduta di ieri sera con il Fluminense porta in dote scorie pericolose, finisce una stagione lunga e logorante per i nerazzurri che ora dovranno fare il punto della situazione per ripartire

Si ferma agli ottavi di finale del mondiale per club la lunga stagione 24/25 dell’Inter. La gara numero 63, quella col Fluminense, è finita nel peggiore dei modi, 2-0 per i brasiliani e tante cose su cui riflettere per i nerazzurri.

Le cause del flop mondiale sono da ricercare in primis sui fattori interni. La squadra è arrivata negli Stati Uniti dopo una stagione pesante sia a livello fisico che psicologico. Diversi giocatori sono tornati a Milano per infortunio, altri camminavano in campo. Soprattutto la testa è stata devastata dal pesante KO in finale di Champions League e se le gambe potevano non rispondere anche la mente ha fatto il suo. Qualche segnale di ripresa c’è stato ma l’impressione della necessità di uno stacco da tutto era lampante. Poi ci sono i malumori dei singoli. L’uscita pubblica di capitan Lautaro nel post gara è un chiaro segnale. Ben venga dunque il riposo e in particolare l’analisi della situazione. Per ripartire bisogna fare chiarezza altrimenti si rischia l’implosione.

Il meno responsabile è proprio Cristian Chivu. Ha ereditato una squadra in corsa, dopo delusioni cocenti e sessanta partite sul groppone, impossibile fare meglio. Andrà giudicato dalla ripresa dopo un mercato chiaro sia in entrata che in uscita.

Infine una citazione sulle cause esterne. Oltre alla fatica dei giocatori si sono aggiunti viaggi continui, campi di gioco ai limiti della decenza e situazioni come passare a giocare dai 15° di Seattle ai 38°, con rischio fulmini, di Charlotte. Un’organizzazione che a voler essere buoni possiamo definire “rivedibile”. Un minimo di attenuanti diamole anche per questi motivi. Aggiungiamoci gli stadi semivuoti ed ecco che il mondiale per club prende un sapore amaro un po’ per tutti.

Glauco Dusso