Calciomercato in piena corsa: probabili acquisti da plusvalenza e decisioni in stallo

Il mese di giugno sta per concludersi e si sa essere questo il primo importante momento in cui le società cominciano a formare il miglior assetto per iniziare la stagione con le compagini il più possibile complete

Il ritorno in serie A di Ciro Immobile ora è più concreto, il suo futuro con la maglia del Bologna è strettamente legato all’arrivo di Tammy Abraham nella squadra turca del Besiktas, per un costo di 20 milioni che nelle casse della Roma genererebbe una plusvalenza di 6 milioni e di fatto libererebbe il bomber di Torre Annunziata che a sua volta accetterebbe una buonuscita di 2,5 milioni di euro dalla squadra turca. Ora l’ultima parola, o meglio dire, l’ultima firma, passa ai giocatori e ovviamente ai loro procuratori, d’altronde si sa… non si fanno i conti senza l’oste! Tira aria tesa in casa Juventus, oggi stesso scatta il bonus di 2,5 milioni di euro che va ad incrementare lo stipendio di Vlahovic fino a 10,5 milioni di euro. Inoltre la Juve avrebbe già in mente di sostituirlo con l’attaccante Jonathan David clicca qui. Altra situazione di stallo riguarda Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte, ma anche qui c’è una scadenza importante, ovvero la fine di agosto data in cui la clausola da 75 milioni di euro calerà e dunque Aurelio De Laurentis potrebbe essere costretto a scendere a compromessi, nel frattempo il campione ha rifiutato una offerta con cifra da capogiro, 30 milioni a stagione, e circa 65 milioni più 5 di bonus da parte dell’Al-Hilal al Napoli. Al momento dunque il rischio è di trovarsi un giocatore in rosa ma con dissapori che potrebbero inasprirsi. Vedremo…

