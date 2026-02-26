Social&Calcio speciale Sanremo – Ospite Edoardo Mecca

Tempo di lettura 3 minuti

Settimana dedicata interamente al Festival della canzone italiana, spaziando da pareri della redazione, all’imitatore torinese che ci ha intrattenuto con alcuni dei suoi cavalli di battaglia e con un collegamento straordinario direttamente dal Teatro Ariston con Salvo Ricci membro della giuria della sala stampa del Festival

Una settimana tutta dedicata al Festival della canzone italiana e, ovviamente, nemmeno noi di passionedelcalcio.it potevamo esimerci dal farlo. La Settimana Santa come viene definita, coinvolge un intero Paese e raggiunge tutti gli italiani nel mondo grazie ad una diffusione via satellite. L’attuale edizione è la 76esima di una gara canora che, seppur molto cambiata negli anni, diffonde musica di grande livello e successo, promuovendo lo stile italiano nel mondo. Naturalmente in una kermesse con tanti protagonisti e diverse ore di trasmissione, non tutto può sempre filare liscio e quindi Sanremo diventa anche palcoscenico di situazioni varie che, a volte, possono addirittura ripresentarsi. Stiamo facendo riferimento ad un episodio avvenuto sul palco del Teatro Ariston nel 2020, quando ci fu l’abbandono del cantante Bugo che si stava esibendo in duetto con Morgan reo di aver modificato il testo della canzone, proprio durante la performance. In questa edizione Morgan, forse conoscendo se stesso molto bene, ha deciso di anticipare i fatti ed ha mollato il suo compagno di “viaggio” Chiello per la serata delle cover e quindi delle coppie, perché, a suo dire, il ragazzo non sarebbe alla sua altezza, per cui, molto bonariamente, lo lascerà cantare da solo. Quindi si può anticipare già la risposta all’eventuale domanda: dov’è Morgan? Ebbene, sappiate che il buon samaritano Morgan sarà dietro le quinte a dare manforte al povero Chiello! Nel nostro primo video ci siamo permessi di dare anche qualche primo giudizio, ma se vuoi saperne di più allora guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=qt7UiBdn9AY

Chiaramente, avendo voluto dedicare l’intera trasmissione al Festival, abbiamo chiesto anche l’intervento del nostro inviato a Sanremo, Salvo Ricci, giornalista e membro della giuria della sala stampa del Festival, il quale, direttamente dal Teatro Ariston, ci ha parlato ampiamente delle prime impressioni avute, ma anche della soddisfazione sia del direttore artistico Carlo Conti che dell’intero ambiente per l’alta qualità musicale di questa edizione, con un giusto mix sia di generi musicali che generazionale, ci ha anche svelato qualche chicca che potrai vedere seguendo questo link: https://www.youtube.com/watch?v=b1_ypwC3uTo

Nella terza parte abbiamo avuto come ospite il grande imitatore torinese Edoardo Mecca che ci ha intrattenuto con alcuni dei suoi personaggi tra cui, a gentile richiesta della nostra Giulia Napoli, Achille Lauro e, a seguire, personaggi dello sport come Luciano Spalletti, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, tramite i quali, con i suoi sketch ci ha fatto davvero divertire. Vieni a vedere la sua bravura: https://www.youtube.com/watch?v=fFZvH2KXQys

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara