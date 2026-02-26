CR7 acquista il 25% dell’Almeria mentre Bologna e Fiorentina si giocano l’accesso agli ottavi

Tempo di lettura 1 minuto

Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% delle quote di proprietà dell’Almeria, club di seconda divisione spagnola. L’attuale attaccante dell’Al-Nassr ha dichiarato che era diverso tempo che aveva intenzione di contribuire al calcio al di là di quello giocato e che l’Almeria è un club con una solida base e un chiaro potenziale di crescita. Investimento per il futuro per CR7 che però, almeno fino ad ora, non ha dato segnali di voler appendere gli scarpini al chiodo.

Il Bologna affronterà il Brann alle 21 dopo lo 0-1 dell’andata. Vincenzo Italiano conferma Santiago Castro, autore del gol vittoria in Norvegia, e, dietro di lui, dovrebbe schierare il trio Bernardeschi-Odgaard-Cambiaghi. Per sopperire alle assenze di Miranda e Lykogiannis, sarà Zortea ad agire sulla fascia sinistra. Nonostante il risultato positivo, i rossoblù dovranno giocare una gara attenta per staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

Bologna

Discorso completamente diverso per la Fiorentina che, dopo lo 0-3 dell’andata, sfiderà il Jagiellonia al Franchi alle 18.45. La Viola, a meno di clamorose rimonte, dovrebbe passare agli ottavi di finale di Conference League. Pochi titolari in campo per Vanoli: dovrebbero giocare Mandragora, Dodò e Pongracic. Dal 1′ minuto ancora Lezzerini in porta oltre a Gosens sulla sinistra e Piccoli in attacco.

Rolando Mandragora in Jagiellonia-Fiorentina 0-3

