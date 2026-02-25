Mbappé salta il Benfica, Calhanoglu torna in gruppo mentre si ferma Miranda

Tempo di lettura 1 minuto

Il Real si gioca l’accesso agli ottavi senza l’attaccante francese, il centrocampista turco si è allenato con il resto dei compagni e i rossoblù perdono il terzino per infortunio

Kylian Mbappé non è stato convocato per la gara di questa sera contro il Benfica, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il francese ha un problema al ginocchio sinistro e non verrà rischiato. Probabilmente toccherà al giovane Gonzalo Garcia il compito di non far rimpiangere l’ex Paris Saint-Germain e di portare i Blancos agli ottavi di finale.

Hakan Calhanoglu, nella seduta di scarico dopo la partita con il Bodo Glimt, è sceso in campo con il resto dei compagni. Gli allenamenti dei prossimi giorni saranno fondamentali per capire se il turco ha effettivamente recuperato dall’affaticamento muscolare. Ad ogni modo, Calhanoglu dovrebbe tornare nella lista dei convocati per la prossima sfida contro il Genoa anche se difficilmente partirà titolare.

Il Bologna perde Juan Miranda. Il terzino sinistro si è infortunato contro l’Udinese e gli esami svolti hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro. Lo spagnolo ne avrà per circa tre settimane e si tratta di un bel problema per Vincenzo Italiano dato che anche Lykogiannis è ai box. Vedremo chi verrà schierato in quella posizione per sopperire agli infortuni dei due terzini sinistri del Bologna.

