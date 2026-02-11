Risoluzione consensuale tra il Marsiglia e De Zerbi, Dybala punta il Napoli, il Tottenham esonera Thomas Frank

Tempo di lettura 2 minuti

L’allenatore italiano lascia l’OM dopo gli ultimi risultati negativi, l’attaccante argentino si è allenato di nuovo in gruppo, mentre gli Spurs hanno deciso di sollevare dall’incarico il tecnico danese

La notizia era nell’aria e stamattina è arrivata anche l’ufficialità: si separano le strade del Marsiglia e di Roberto De Zerbi. Il tecnico ex Sassuolo e Brighton nelle ultime settimane ha collezionato diversi risultati negativi, uno su tutti il 3-0 rimediato contro il Bruges in Europa, che è costato all’OM l’eliminazione dalla Champions League. A ciò si è aggiunto anche il 5-0 subìto in Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain, ad esacerbare un clima già teso all’interno dello spogliatoio. Inevitabile dunque, la conclusione del contratto tra il club francese e l’allenatore italiano, arrivata di comune accordo.

Capitolo Roma, dopo la convincente vittoria contro il Cagliari di lunedì sera Gasperini ha subito iniziato la preparazione del big match di domenica prossima contro il Napoli. Se Hermoso e soprattutto Koné sembrano lontani dal completo recupero, c’è invece Paulo Dybala che scalpita per tornare in campo. Il fantasista argentino proprio oggi proverà ad allenarsi in gruppo per testare la sua condizione dopo l’infortunio muscolare che l’ha tenuto lontano dai box nelle ultime settimane. L’obiettivo, che sembra alla portata, è quello di figurare almeno tra i convocati per la sfida contro i partenopei, anche a partita in corso. Un giocatore del suo calibro può rappresentare un’arma di lusso in più per la Roma.

Infine, spostiamoci in Premier League, dove il Tottenham ha rimediato l’ennesima sconfitta, questa volta in casa contro il Newcastle. La partita persa per 2-1 degli Spurs è costata cara al tecnico Thomas Frank, che è stato esonerato. Nonostante l’ottimo rendimento in Champions League, dove i londinesi hanno ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale, Frank ha pagato il campionato a dir poco mediocre della sua squadra, che ora si trova al sedicesimo posto in classifica (soltanto a +5 dalla zona retrocessione) con zero vittorie in otto partite di Premier nel 2026. Il nome del suo successore verrà annunciato a breve.

Luca Missori

