Social&Calcio – Ospiti Angela Melillo e Vittorio Brumotti

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Puntata speciale con due ospiti, una delle regine del famoso Bagaglino, ballerina, attrice e showgirl ed il temerario uomo in bicicletta, notissimo volto di Striscia la Notizia, trasmissione che lo ha reso celebre soprattutto come cacciatore di illegalità e promotore del buon comportamento. L’argomento della settimana Messaggi e reperibilità ci ha spinto a cercare di capire come e quando sarebbe opportuno rispondere in un’epoca dove l’essere sempre raggiungibili è ormai la normalità. Il tema calcio non poteva essere altro che basato sulla Nazionale con l’ennesimo, tristissimo, fallimentare epilogo nella corsa playoff per un posto al prossimo campionato del mondo

Il mondo è iperconnesso e questo sembra essere un problema più che un vantaggio, ci sono diversi studi in merito ed è emersa una nuova paura, la nomofobia (no mobile phobia), cioè il terrore di restare senza telefono, senza connessione, di non essere raggiungibili. Questo ci dovrebbe, già di per sé, far comprendere quanto serio sia il tema. L’essere connessi è quindi ormai una necessità, un bisogno personale, prima ancora che lavorativo. L’essere reperibili non è un semplice vantaggio, ma quasi un bisogno, notifiche che arrivano a raffica e messaggi più o meno importanti che piovono, numerosi, quotidianamente. Il paradosso è che questa estrema connessione, questo eccessivo bisogno di essere sempre raggiungibili, anziché aggregare, unire, crea invece ansia ed isolamento sociale. Nonostante la serietà del tema, noi abbiamo comunque cercato di trattarlo con la consueta leggerezza e sono emerse anche situazioni simpatiche e particolari, ma per conoscerle devi venire a guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=9eySQXSWgkw&t=4s

L’amore è tutto per Angela Melillo, è qualcosa che riempie la vita, per lei che la vita l’ha riempita anche con tanta professionalità e dedizione al suo lavoro. Dalla danza classica alla recitazione, una gavetta che l’ha condotta al fortunato incontro con Pier Francesco Pingitore, in arte Ninni, che non solo l’ha voluta al mitico Bagaglino, ma che l’ha anche eletta Regina in alcune delle stagioni di quel Varietà che ha segnato un’epoca teatrale, ma anche della televisione italiana. L’importanza di essere professionalmente competenti, di sapersi reinventare, conseguenze anche di un’umiltà di fondo che ti fa comprendere quanto importante sia l’impegno di migliorarsi sempre. Un confronto con il passato e le difficoltà di emergere di quel tempo ed invece la facilità di sentirsi arrivati di oggi, Angela ci ha raccontato alcuni aneddoti con personaggi mitici come, ad esempio, Oreste Lionello. Ci ha raccontato anche le sue esperienze a reality show come La Talpa e L’isola dei Famosi, ma vieni a vedere ed ascoltare il video perché c’è stato molto di più: https://www.youtube.com/watch?v=w9VGixuQgNo

Con il mitico Vittorio Brumotti, tra le altre cose, abbiamo parlato della sua passione/professione, quella della bici, passando per la sua grande voglia di legalità che lo ha spinto spesso sino al punto di mettere a rischio la propria vita, cosa che però non lo ha di certo fermato! Lo sprezzo del pericolo dovuto anche ad una sua nota caratteriale, sempre alla ricerca del giusto e dell’essere utile alla comunità. Dallo ZEN di Palermo ai quartieri di Roma come San Basilio, Quarticciolo, Tor Bella Monaca e molte altre sono state le zone franche dove il suo intervento ha portato le forze dell’ordine ad intervenire. Parla senza peli sulla lingua contro i famigerati Boss e contro chiunque metta a rischio la vita delle altre persone e a chi vende morte; a chi addirittura ha criticato il suo operato, persone che si nascondono dietro i social o persone invischiate nel malaffare, così li definisce lui stesso, che siano singole persone o associazioni varie. Simpatico e determinato con l’adrenalina come sua compagna di viaggio, ci ha raccontato episodi davvero eclatanti accadutigli, così come imprese in bici, tentate o riuscite, dall’Everest al Burj Khalifa; vieni a vedere il nostro video: https://www.youtube.com/watch?v=LKof2LrW4rk&t=1s

La Nazionale italiana è, ancora una volta, fuori dal Mondiale! Sembrava impossibile potesse accadere di nuovo ed invece è successo eccome, il proverbio del non c’è due senza tre è stato amaramente confermato! L’Italia rimane quindi fuori dalla porta della più grande manifestazione calcistica mondiale e, anche questa volta, gli spareggi playoff sono stati presagio e attestazione della mediocrità raggiunta dal nostro calcio che conferma sempre di più di essere precipitato in un baratro dal quale difficilmente si riesce a riemergere, almeno non solo con le proprie forze! A proposito di forze, probabilmente ne servono di fresche e con idee nuove e diverse. Il nostro sistema calcio ha bisogno di innovazione, bisogna trovare le energie, le idee per uscire da questo tunnel infinito di amarezze e delusioni, bisogna cominciare a pensare ad una rivoluzione che tenga conto dei macro, come dei micro sistemi, insomma un cambiamento a tutto tondo e per il quale non si può più aspettare, non si può più perdere nemmeno un minuto! La rivoluzione deve toccare tutto l’ambiente e tutti i protagonisti, dall’organizzazione all’organigramma, ogni cosa deve essere rivalutata e corretta o addirittura smantellata e ricostruita. ma non solo di questo abbiamo parlato nel video, anzi, vieni a vedere: https://www.youtube.com/watch?v=qL_eEwwNYJg

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara