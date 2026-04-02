Gravina si dimette, Leao in dubbio per Napoli-Milan e le ultime sul rinnovo di Spalletti

Il 22 giugno si voterà per il nuovo presidente della Federcalcio, Allegri rischia di non aver a disposizione il portoghese mentre la Juve dovrebbe prolungare il contratto dell’ex CT azzurro
Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni. Durante la riunione di oggi con le componenti federali l’ormai ex presidente della Federcalcio ha preso questa decisione figlia, ovviamente, della mancata qualificazione al Mondiale di martedì. Il 22 giugno si terranno le elezioni per scegliere il nuovo presidente.
Rafa Leao rischia di saltare la partita di lunedì contro il Napoli. Il portoghese ha un’infiammazione al pube che gli ha impedito di allenarsi con il resto dei compagni in questi giorni. Le condizioni dell’ex Lille verranno monitorate nelle prossime ore per capire se Leao riuscirà ad esserci contro i partenopei o se darà forfait.
La Juventus programma il rinnovo di Luciano Spalletti. L’allenatore, arrivato a stagione in corso per sostituire Tudor, ha il contratto in scadenza a giugno ma, a meno di clamorosi colpi di scena, il prolungamento verrà annunciato prima della partita di lunedì contro il Genoa. Segnale di fiducia da parte della dirigenza bianconera nei confronti di Spalletti per riportare la Juve dove è abituata a stare.
Fonte foto: Getty Images
Davide Farina