Messi fa 900 gol in carriera, operazione riuscita per Lang e le ultime sulla Fiorentina

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Altro dato strabiliante raggiunto per il fenomeno argentino, l’olandese del Galatasaray si è tagliato la mano ieri nella sfida con il Liverpool mentre la Viola si gioca l’accesso ai quarti di Conference League

Lionel Messi ha segnato il gol numero 900 della sua fantastica carriera. Il fuoriclasse argentino, nel ritorno degli ottavi della sfida di CONCACAF Champions Cup contro il Nashville, ha segnato al 7′ minuto un gol storico che però non è servito all’Inter Miami per passare il turno (1-1 complessivo ma passano gli avversari per la regola del gol in trasferta). Messi ha raggiunto quota 900 gol tra Barcellona, Paris Saint-Germain, Inter Miami e Argentina.

Operazione riuscita per Noa Lang. L’ex Napoli si è tagliato sul palmo della mano dopo aver toccato i cartelloni pubblicitari nella sfida di ieri con il Liverpool. L’olandese sta bene ma, assieme al Galatasaray, sembra seriamente intenzionato a denunciare la struttura per quanto accaduto. L’Uefa sta valutando il tutto e potrebbe aprire un’indagine.

Noa Lang

La Fiorentina scenderà in campo alle 18.45 in casa del Rakow per giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Conference League. Vanoli sceglie di cambiare poco rispetto alla settimana scorsa affidandosi nuovamente a Christensen in porta e a Piccoli in avanti. Completano l’attacco Fazzini e Harrison mentre viene confermato Dodo dopo la grande partita contro la Cremonese. La Fiorentina parte in vantaggio (l’andata è terminata 2-1) ma dovrà disputare la gara con attenzione e lucidità.

Fiorentina

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina