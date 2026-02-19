Social&Calcio – Ospite Giovanni Ciacci

Tempo di lettura 2 minuti

Il personaggio della settimana è stato il poliedrico e, a suo dire, ex Fashion Stylist che ci ha intrattenuto con la sua verve e i suoi aneddoti, mentre l’argomento della settimana ha riguardato il talento con le sue varie sfaccettature. Infine, nella terza parte del nostro video podcast abbiamo parlato del Napoli, sviscerando anche alcune problematiche della squadra

Il talento è stato il tema di questa settimana ed abbiamo tentato di valutare alcuni dei suoi aspetti, così come il cercare di capire se sia soltanto un dono o a volte non possa diventare una condanna. Abbiamo evidenziato cosa significhi essere talentuosi e dove possa portare, di cosa abbisogna per arrivare a toccare la meta, del perché non si raggiunge un determinato traguardo pur essendo stati baciati da madre natura: https://www.youtube.com/watch?v=66Di9F6BDEY&t=1s

Quale lavoro dei tanti? Inizia con questa domanda il video con Giovanni Ciacci ed il quesito lo pone lo stesso ospite, proprio perché la sua grande poliedricità lo rende un quasi onnivoro in campi come quello della moda, del teatro, dell’opera e molti altri dei quali abbiamo parlato. Giovanni è però colui che ha portato in Italia il lavoro dello Stylist, direttamente dagli USA dove ha lavorato, ha poi collaborato con Vanity Fair, Playboy e… vieni a vedere ed ascoltare cos’altro ci ha raccontato: https://www.youtube.com/watch?v=B0sa6luVYxE

Nella consueta ultima parte, dedicata espressamente al calcio, abbiamo parlato del Napoli e della situazione di classifica, del peso delle assenze, del reparto offensivo sempre più brasileiro e del peso specifico dei prossimi rientri dagli infortuni. Ci ha accompagnato il nostro redattore Luca Missori, con il quale abbiamo disquisito ulteriormente su alcuni aspetti tattici della formazione partenopea e delle lacune difensive della squadra. Vieni a scoprire nel video su chi abbiamo puntato il dito: https://www.youtube.com/watch?v=FT4Oe5fc6jA

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara