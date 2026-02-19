Hermoso torna in gruppo, Coutinho rescinde con il Vasco da Gama mentre il Bologna sfida il Brann

Tempo di lettura 2 minuti

Gasperini ritrova il difensore per la partita contro la Cremonese, il fantasista brasiliano lascia dopo aver ricevuto i fischi del pubblico e i rossoblù cercheranno di indirizzare la qualificazione agli ottavi

Mario Hermoso è tornato ad allenarsi con i compagni. Il difensore spagnolo, fermo da Torino-Roma di un mese fa, sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita di domenica contro la Cremonese. Starà poi all’ex allenatore dell’Atalanta decidere se schierare Hermoso dal primo minuto o se dare fiducia a Ghilardi che, in assenza dello spagnolo, ha disputato buone prestazioni.

Philippe Coutinho non è più un calciatore del Vasco da Gama. Il giocatore, tornato nel 2024 a vestire questa maglia, ha comunicato questa decisione alla società nonostante fossero in trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a fine anno. L’ex Barcellona e Liverpool, tra le tante, ha postato un messaggio sui social in cui spiega che ha scelto di lasciare il Vasco da Gama per focalizzarsi sulla sua salute mentale. I tifosi del Vasco avrebbero preso di mira Coutinho per l’assenza di risultati da parte della squadra. Nel messaggio social, il trequartista ha dichiarato amore eterno alla sua squadra anche se il ciclo è terminato. Vedremo se Coutinho troverà subito squadra o se si prenderà del tempo per sé.

Philippe Coutinho

Alle 18.45 il Bologna scenderà in campo in casa del Brann, partita valida per l’andata dei playoff di Europa League. Due principali ballottaggi per Vincenzo Italiano: Zortea-Joao Mario sulla destra e Castro-Dallinga in attacco, con i secondi leggermente favoriti. Servirà una prestazione di livello da parte dei rossoblù dato che, nella sfida nella League Phase di novembre, non riuscirono a sbloccare la gara. Questa partita però si giocherà in Norvegia, con tutte le problematiche del caso, e va considerato che il Brann non gioca una partita ufficiale da fine gennaio.

Bologna-Brann 0-0

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina