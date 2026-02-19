Zaccagni torna con il Cagliari, nulla di grave per Pavlovic e le ultime sulla Fiorentina

Tempo di lettura 1 minuto

Il capitano della Lazio ha recuperato dall’infortunio e sarà in panchina contro i sardi, solo una botta per il difensore del Milan che dovrebbe saltare solo il Parma mentre la Viola gioca l’andata dei playoff contro il Jagiellonia

Maurizio Sarri ritrova Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio manca da qualche settimana per la lesione all’addome accusata prima del match con il Genoa. Oggi è tornato ad allenarsi e sarà in panchina sabato contro il Cagliari. Verosimilmente entrerà nella ripresa ma il suo minutaggio difficilmente sarà corposo visto il periodo lontano dai campi.

Sospiro di sollievo in casa Milan dopo gli esami svolti da Pavlovic. Il difensore serbo ha abbandonato anzitempo il campo contro il Como ma gli esami eseguiti in mattinata hanno dato esito negativo: si tratta solo di una forte contusione. Vedremo come si evolveranno le condizioni di Pavlovic nelle prossime giornate ma è probabile che non ci sarà contro il Parma.

Strahinja Pavlovic

Alle 21 la Fiorentina sfiderà il Jagiellonia Bialystok nell’andata dei playoff di Conference League. Vanoli farà tanto turnover dato che ha lasciato a casa giocatori come de Gea, Kean e Dodo. In porta ci sarà Lezzerini mentre a centrocampo agiranno Mandragora, squalificato in campionato, Ndour e Fabbian. La Viola, nonostante questo maxi turnover, deve cercare di indirizzare la qualificazione già nella partita di stasera per poi potersi concentrare sulla rimonta in campionato.

Fiorentina

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina