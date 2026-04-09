Social&Calcio – Ospite Alex Belli

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“Il Man” del Grande Fratello, modello, attore, musicista l’ospite di questa puntata. L’argomento settimanale è stato il “Politically Correct” che imperversa nel mondo con l’intento di catechizzare ed insegnare un nuovo vocabolario e un nuovo modo di “includere”

La vita è un crescendo, si impara vivendo, la vita ci insegna, tanti sono i modi di dire, così come i proverbi che nascono dalla saggezza popolare e contengono sempre un fondo di verità e magari non ci insegnano a vivere, ma ci mettono in guardia per evitare di fare errori e per comprenderli dobbiamo però ragionare, riflettere, valutare insomma ciò che facciamo e perché, pur sempre un modo di crescere, quindi un’evoluzione naturale nel tempo. A volte però il cambiamento non parte da noi stessi, ma arriva da lontano ed è ciò che è successo con il “Politically correct”, il politicamente corretto, giunto dall’altra parte dell’oceano, da quegli Stati Uniti che molto spesso esportano stili di vita che cambiano radicalmente tutto l’occidente e non solo! Il Politicamente corretto però ha una differenza sostanziale con i vari proverbi che intendono far comprendere cosa sia meglio fare per crescere e migliorare ed è il fatto che impone il cambiamento, non intende portare ad una crescita naturale e spontanea, ma insegna in maniera drastica non lasciando spazio ad interpretazioni, non lasciando spazio alla comprensione. Il cambiamento diretto ed immediato, pena la gogna, perché le parole feriscono, perché le parole sono importanti e spesso fanno male, ma tralasciando un punto importantissimo e cioè da chi vengono le parole, a chi sono dirette e quale sia l’intento di pronunciarle, NO! Nessuna interpretazione, nessun confronto, nessuna spiegazione, nessun ragionamento, ma come una fede cieca quel che viene indicato come politicamente scorretto va condannato e basta! Al bando quindi il confronto, nessuna leggerezza va perdonata, a morte l’insegnamento indiretto e costante che, anche, i proverbi hanno tentato di fare per secoli… insegnare senza condanna preventiva, ma lasciando spazio ad una crescita costante, una maturazione attraverso il ragionamento, l’ampliare le menti attraverso l’uso dei neuroni, no, adesso si pretende di insegnare attraverso l’indottrinamento e la condanna, siamo allora tutti colpevoli, sappiatelo! Vieni a vedere il nostro approfondimento e ne ascolterai sicuramente di belle: https://www.youtube.com/watch?v=zaTnKdGCgWA

Alex Belli una splendida sorpresa, l’uomo dietro al personaggio, vero e sincero, nonché spontaneo e simpatico. Bello come sempre, ma anche con le occhiaie per il sonno perso, felicemente, dopo l’arrivo di Gabriel (23 marzo 2026, alle 9:53) avuto con Delia Duran. Ad Alex abbiamo ovviamente chiesto il parere sul Politically correct e lui, oltre al consiglio di essere sempre se stessi e di non snaturarsi mai, ci ha dato un’opinione ampia perché non solo basato sulla sua vita personale, ma anche sulla professione di attore e ci ha raccontato diversi aneddoti molto succosi accaduti sia sui vari set, ma soprattutto nei numerosi reality show a cui ha partecipato. Belli è un professionista che non soffre di manie di protagonismo e non si preoccupa più di tanto del fatto che sia stato associato e nominato spesso più per il gossip che per le sue tante doti e professioni che vedono oltre all’attore, anche il pubblicista, il fotografo e tanto altro. Abbiamo avuto il piacere di scoprire anche la profondità dell’uomo con degli equilibri concreti, convinti, ben saldi in lui che ha sicuramente ricevuto dall’ottimo imprinting familiare, ma anche da una sua crescita personale. Vieni a vedere le perle che Alex ci ha regalato: https://www.youtube.com/watch?v=yS1UnIXhLu8