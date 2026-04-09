Rinnovi bloccati in casa Roma, l’Inter è interessata a Zekri e la Fiorentina affronta il Crystal Palace

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I Friedkin hanno deciso di rimandare i prolungamenti dei giocatori in scadenza nel 2026 e nel 2027, ai nerazzurri piace il marocchino classe 2008 del Mechelen mentre la Viola giocherà a Londra l’andata dei quarti di finale di Conference League

La situazione in casa Roma si è fatta delicata. Durante la sosta per le nazionali i giallorossi erano intenzionati a rinnovare il contratto di diversi giocatori (principalmente Cristante e Mancini) mentre la notizia delle ultime ore è che i Friedkin hanno congelato le operazioni di rinnovo. L’ultima sconfitta per 5-2 contro l’Inter ha fatto riflettere i proprietari della Roma che hanno deciso di rimandare il tutto in estate. Se i contratti di Mancini e Cristante scadranno nel 2027, le situazioni di Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik sono più delicate. Tutti e 4 hanno la scadenza a giugno e quindi, a meno di nuovi accordi, lasceranno la Roma a parametro zero.

L’Inter guarda al futuro ed è seriamente interessata a Moncef Zekri, esterno di difesa classe 2008 che milita nel Mechelen in Belgio. I nerazzurri sono pronti a presentare un’offerta di 4,2 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. La squadra di Chivu non è la sola interessata a Zekri dato che anche il Brentford potrebbe puntare sul marocchino. Mancano ancora dei mesi prima del mercato estivo ma l’Inter resta vigile su Zekri.

Moncef Zekri

La Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro il Crystal Palace, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Paolo Vanoli, rispetto all’11 che ha battuto il Verona, dovrebbe fare 3 cambi: Piccoli, al posto dell’infortunato Kean, Dodo e Mandragora, entrambi hanno recuperato dai relativi problemi. Il Crystal Palace è probabilmente la squadra più attrezzata per vincere rimasta nel torneo ma il fatto di giocare il ritorno al Franchi potrebbe aiutare la Fiorentina a passare il turno.

Paolo Vanoli

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina