Social&Calcio: iniziata l’avventura

E’ online la prima puntata, in tre sezioni, del nostro nuovo format che vuole essere innovativo per argomenti e per metodo di trattazione degli stessi, nella speranza di colmare un vuoto che ci appare evidente, quello della spontaneità e profondità emotiva

Saremo noi a parlare di settimana in settimana ai nostri tanti follower, in prima istanza il direttore Stefano Rizzo, a seguire la brillante, new entry, Giulia Napoli ed il sottoscritto vicedirettore Luigi Alessandro Cerbara. Il nostro è e sarà sempre un prodotto fatto di spontaneità, ma sempre con serietà e professionalità, trattando temi vari e contemporanei che riguardano il calcio, i social, l’attualità, con approfondimenti e la presenza di ospiti in rappresentanza del mondo del calcio, dello spettacolo, del giornalismo e, di quando in quando, il parere dei nostri preziosi e preparati redattori.

La faticosissima scalata al successo

Nella prima parte di questo esordio ci siamo soffermati a chiederci cosa sia il successo e cosa richiede il raggiungerlo, ma anche molto altro e per saperlo basterà guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=G7BKIgIrllc

Nella seconda parte abbiamo avuto, come graditissimo ospite, Gianmarco Tognazzi, con il quale abbiamo, ovviamente, parlato del Milan e della situazione societaria che stride con il modo di pensare il calcio di Gianmarco che soffre molto per quello stile Milan che oggi non vede più: https://www.youtube.com/watch?v=RoWePKqaBZ4

Nella terza ed ultima parte abbiamo voluto soffermarci sulla lotta scudetto con, in primo piano, le pretendenti più quotate per acciuffare il titolo al termine di questa stagione e cioè, in rigoroso ordine alfabetico, Inter, Milan e Napoli, ma senza tralasciare i commenti sulle altre “grandi” che mirano alla vetta. A farci compagnia per trattare l’argomento, abbiamo chiesto l’autorevole parere del caporedattore di passione del calcio Glauco Dusso: https://www.youtube.com/watch?v=H3mlGpliwvQ

Luigi A. Cerbara