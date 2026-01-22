Social&Calcio: buona la… seconda!

Tempo di lettura 1 minuto

Pubblicata la nuova puntata del nostro format, con le consuete tre sezioni in cui abbiamo spaziato da un tema sociale come la libertà, nella prima parte, all’Inter Campione d’inverno sia nella seconda parte con l’ospite della settimana, Fabrizio Biasin, sia nella terza parte con il nostro redattore Davide Farina

Sempre con la nostra naturalezza, spontaneità e schiettezza abbiamo trattato, nella prima parte di questa puntata, un tema sempreverde come la libertà! Siamo davvero liberi, o solo pieni di scelte? Questo lo spunto che ci ha permesso poi di “tentare” qualche approfondimento sul cosa sia realmente la libertà, sul come la si consideri e sull’essere davvero coscienti di viverla e/o poterla raggiungere: https://www.youtube.com/watch?v=ShQWuD4Y21s

La Redazione con l’ospite della puntata Fabrizio Biasin

La seconda sezione, dedicata all’ospite, ha visto l’intervento prestigioso di Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, grazie al quale abbiamo ampiamente parlato dei nerazzurri, non soffermandoci esclusivamente sul percorso di questa stagione, ma tentando di guardare anche al dietro le quinte di una grande squadra e di un’altrettanto grande società: https://www.youtube.com/watch?v=L5ybu2IzycA

Nella terza ed ultima parte abbiamo parlato ancora dell’Inter, ma esplicitamente della lotta scudetto e del cammino in Champions League e lo abbiamo fatto insieme al nostro più giovane redattore, Davide Farina. Abbiamo anche tentato di evidenziare quelle figure chiave che stanno contribuendo al mantenimento ai vertici dei nerazzurri: https://www.youtube.com/watch?v=iJ9jxYeq0l4

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara