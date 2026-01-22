Posch al Mainz, il Bologna affronta il Celtic mentre Dzeko vola in Germania

Tempo di lettura 1 minuto

Il Como ha acquistato il difensore per poi girarlo in prestito, i rossoblù hanno bisogno di un risultato positivo invece il bosniaco ha scelto lo Schalke 04

Stefan Posch lascia il Como e la nostra Serie A. La squadra di Fabregas ha riscattato l’austriaco dal Bologna prima di girarlo in prestito in Germania fino al termine della stagione. Posch in questa prima parte di stagione non ha convinto rimanendo spesso in panchina e proverà a trovare maggiore fortuna al Mainz.

Il Bologna scenderà in campo alle 18.45 per affrontare il Celtic nella penultima giornata della League Phase dell’Europa League. Diversi cambi per Italiano dall’ultima sconfitta con la Fiorentina: dovrebbero essere confermati solo Miranda, Heggem, Casale e Odgaard. Torna Skorupski in porta mentre toccherà ancora a Dallinga in attacco. I rossoblù, in caso di risultato positivo, sarebbero vicinissimi al passaggio del turno.

Edin Dzeko lascia la Fiorentina e vola in Germania allo Schalke 04. L’attaccante bosniaco non è riuscito ad incidere in questi mesi in Toscana e, vista anche la situazione generale, ha scelto di tornare in Bundesliga dove ha già giocato, e vinto, tra il 2007 al 2010 con il Wolfsburg. Con un post Dzeko ha voluto salutare la Viola augurandole il meglio per il futuro.

