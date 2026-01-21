Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione, ter Stegen al Girona, Baldanzi vicino al Genoa

Tempo di lettura 2 minuti

I sostenitori giallorossi e viola sono stati puniti duramente dopo gli scontri di domenica scorsa sulla A1, il portiere tedesco lascia i blaugrana, il giocatore ex Empoli ad un passo dal Grifone

L’importante vittoria di domenica contro il Torino da parte della Roma è stata sporcata dai problemi di ordine pubblico che alcuni ultras romanisti hanno causato lungo il tragitto dell’autostrada A1, scontrandosi con un gruppo di supporters della Fiorentina. Data la violenza degli scontri ed i diversi precedenti, sia in Italia che in Europa, riguardanti entrambe le tifoserie, il Viminale ha disposto una sanzione durissima. Per tutto il resto della stagione infatti, sia i tifosi giallorossi che quelli della Viola non potranno più seguire le rispettive squadre in trasferta, senza alcuna eccezione relativa alle regioni di provenienza.

Spostandoci in Liga, nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio di Marc-André ter Stegen dal Barcellona al Girona. Un affare tutto catalano, che vede il portiere tedesco trasferirsi in prestito ai biancorossi fino al termine della stagione. L’estremo difensore trentatreenne ha collezionato 423 presenze tra tutte le competizioni con i blaugrana dal 2014 ad oggi, vincendo, tra gli altri, una Champions League, sei campionati, sei Coppe del Re, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club. In ogni caso, per capire se si tratterà di un addio definitivo, bisognerà attendere il prossimo mercato estivo.

Infine, una notizia di mercato. Dopo il ritorno di Leon Bailey all’Aston Villa e l’arrivo di Robinio Vaz e Donyell Malen, il reparto offensivo della Roma potrebbe subire ulteriori modifiche. Da giorni infatti, Tommaso Baldanzi è vicino al Genoa. Lo vuole Daniele de Rossi, che già lo ha allenato proprio quando sedeva sulla panchina giallorossa. L’accordo tra i club c’è ed anche l’ex giocatore dell’Empoli è orientato ad accettare il passaggio al Grifone visto il poco spazio che rischia di avere ora nelle gerarchie di Gasperini. Proprio quest’ultimo però, non ha ancora dato l’ok definitivo alla cessione. In ogni caso, l’affare si chiuderebbe in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

