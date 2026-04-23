Social&Calcio – Ospiti Filippo Nardi e Stefano di Santo

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Puntata con due invitati per questa settimana del nostro video podcast, ma non è tutto qui perché c’è ancora molta carne in cottura, restate sintonizzati e chissà che domani non riusciamo a stupirvi ulteriormente

Filippo Nardi è davvero un personaggio senza filtri ed è così che, con la massima spontaneità, ci ha intrattenuto tra una battuta ed una riflessione, con sarcasmo e humor di gran lunga più italico che british. Il simpaticissimo Filippo si è trovato davvero a suo agio donandoci perle di simpatia, ma raccontandoci anche dettagli del suo passato e presente, professionale e non, così come del suo trasferimento in Romagna, a Cervia e della sua nuova vita, dettagli della quale hanno destato diverse curiosità, così come uno dei suoi lavori che è quello di consegnare le pizze in giro per Cervia. Un uomo fuori dagli schemi, ma con i piedi per terra che non classifica un lavoro rispetto ad un altro, ma che considera e dà il giusto valore alle cose, così come altrettanto fa con la notorietà che non è certamente sinonimo automatico di grandezza! Per saperne di più vieni a vedere il video completo: La nuova vita di Filippo Nardi

Nella seconda sezione settimanale abbiamo avuto il collegamento con Stefano Di Santo autore e direttore di romacapitalemagazine.it, con il quale abbiamo voluto approfondire la situazione delle due squadre calcistiche della capitale, Roma e Lazio. Di Santo ha analizzato le due formazioni capitoline, mettendo in risalto alcuni fatti come ad esempio che la Lazio ha sicuramente un’ottima fase difensiva, ma non eccelle in fase offensiva, tanto che i goal fanno fatica ad arrivare, rende comunque merito a Sarri che riesce a dare la sua impronta chiara e netta alla squadra, cosa che si vede in ogni gara disputata dai biancocelesti. Dall’altra parte del Tevere si è dato risalto alle esternazioni di Ranieri e allo spigoloso carattere di Gasperini. La costituzione di questo duo, ad inizio campionato, aveva fatto sperare e sognare non poco i tifosi giallorossi, ma i risultati altalenanti della squadra e le ultime polemiche, non rasserenano affatto e non aiutano, soprattutto in un momento delicato come quello di fine stagione, dove tutto è ancora in ballo per una qualificazione alla prossima Champions League. Certamente la Roma dovrà fare bottino pieno nelle prossime partite e sperare nei passi falsi di Juventus in primis, ma anche del Como che, al momento, la affianca in classifica, la matematica non preclude comunque ancora nulla. Per conoscere meglio il parere di Stefano Di Santo, vieni a vedere il video: Viaggio nel mondo calcistico romano con Stefano Di Santo di Roma Capitale Magazine

Fonti foto: libero.it; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara