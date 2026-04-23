Sarri squalificato in finale di Coppa Italia, Gnabry salta il Mondiale e Gullit, Ancelotti e Kakà entrano nella Hall of Fame del Milan

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La Lazio non avrà il suo allenatore contro l’Inter, il tedesco del Bayern Monaco ha subito uno strappo agli adduttori mentre i tifosi rossoneri hanno votato i 3 centrocampisti come i migliori nella storia del club

Maurizio Sarri non potrà essere in panchina durante la finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter. L’allenatore biancoceleste era diffidato ed è stato ammonito nella semifinale di ieri contro l’Atalanta. Sarri seguirà comunque la squadra ma in panchina ci sarà Marco Ianni, attuale vice del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus.

La Germania dovrà fare a meno di Serge Gnabry durante il Mondiale. L’attaccante del Bayern Monaco si è infortunato nel quarto di finale di ritorno contro il Real Madrid e gli esami strumentali hanno evidenziato uno strappo agli adduttori della coscia destra. I tempi di recupero vanno dai 2 ai 4 mesi precludendo il finale di stagione del tedesco. Lo stesso Gnabry ha tenuto a scrivere un messaggio sui social condividendo la sua tristezza per aver perso il sogno di giocare nuovamente il Mondiale.

Serge Gnabry

Ruud Gullit, Carlo Ancelotti e Ricardo Kakà entrano a far parte della Hall of Fame del Milan. I tre sono stati votati dai tifosi come i migliori centrocampisti della storia del club rossonero superando altre leggende (Seedorf, Rijkaard, Savicevic ecc.). Gullit, Ancelotti e Kakà vanno ad aggiungersi a Baresi, Inzaghi, Van Basten e Shevchenko, i quali entrarono nella Hall of Fame del Milan nel 2024.

I premi per Ruud Gullit, Ricardo Kakà e Carlo Ancelotti

Fonti foto: Getty Images, milannews.it

Davide Farina