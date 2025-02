Slot batte Guardiola, l’Arsenal cade in casa: il Liverpool dà una spallata alla Premier League

Tempo di lettura 1 minuto

Clamorosa debacle dei gunners tra le mura amiche, i reds regolano a Manchester i citizens ormai in caduta libera in questa stagione

Il Liverpool è ormai assoluto padrone della Premier League. Altro capitolo del campionato inglese che premia i ragazzi di Slot. La capolista fa visita al Manchester City e con un tranquillo 2-0, firmato Salah e Szoboszlai, si prende i tre punti approfittando della sconfitta di misura che il West Ham infligge all’Arsenal all’Emirates. Un risultato sorprendente per la formazione di Arteta che conferma di non reggere le pressioni di alta classifica. I reds contano ora 11 punti di vantaggio sui gunners che hanno però una gara in meno dei rivali. Ormai la sconfitta del City di Guardiola non fa più notizia per una stagione disgraziata e che offre ai citizens l’unica possibilità della FA Cup per riscattarla. La lotta al titolo sembra ormai indirizzata anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Sarà invece una bella bagarre per i posti che varranno l’Europa.

Glauco Dusso