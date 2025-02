La Fiorentina perde i pezzi, spavento per Kean

Tempo di lettura 1 minuto

Oltre alla sconfitta il match di Verona si porta dietro strascichi per quanto riguarda gli infortuni, brutta botta per l’attaccante viola

La Fiorentina si lecca le ferite. Non solo la cocente debacle all’ultimo secondo contro il Verona agita il sonno di Palladino. E’ stato grande lo spavento per Moise Kean che dopo un duro scontro di gioco con i difensori gialloblu ha riportato un trauma cranico importante. Dopo pochi minuti ha dovuto abbandonare il campo visti i problemi a un occhio e i giramenti di testa. Il giocatore è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti. Dimesso in mattinata con esito negativo. Poco dopo anche altre due pedine hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco. Folorunsho, tra i migliori, si è dovuto arrendere per un risentimento al quadricipite. Infine Ranieri che ha dato forfait per dei fastidi all’occhio. Entrambi da valutare nelle prossime ore. Insomma non una domenica pomeriggio fortunata per i viola che ora dovranno prontamente riprendersi in vista dei prossimi impegni.

Glauco Dusso