Caos Lucca, l’Udinese medita sulla situazione

Tempo di lettura 1 minuto

Alla società friulana non è piaciuta la scena di Lecce prima del rigore dell’1-0, bisognerà capire quali saranno le conseguenze del gesto dell’attaccante bianconero

L’Udinese vince ancora, questa volta a Lecce. L’immagine, però, che rimarrà della serata al Via del Mare sarà quella dei momenti che hanno preceduto il rigore decisivo. Lorenzo Lucca, non curante della gerarchia dei rigoristi bianconeri, fa suo il pallone. Nonostante gli urlacci dei compagni di squadra, compreso il rigorista designato Thauvin, l’attaccante non si sposta di un centimetro. Una scena grottesca andata avanti per qualche minuto costringendo anche l’arbitro ad ammonire Lucca. Alla fine è stato proprio lui a calciare e segnare, senza essere festeggiato dai compagni. Poco dopo mister Runjaic lo sostituisce spiegando poi i motivi, del tutto prevedibili, nel post partita. Adesso bisognerà capire cosa vorrà fare la società. Sicura una multa e posizione per il futuro che scricchiola. Sia in quello più immediato, visto il rientro imminente di Davis, sia in quello un po’ più lontano. Infatti con diverse squadre interessante nel recente passato è facile prevedere una cessione a fine stagione. L’episodio quindi potrebbe dare una spinta in più. Il post sui social dello stesso Lucca ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche, così come hanno fatto gli altri giocatori friulani. Il fatto, però, ha creato una crepa. Solo il tempo ci dirà con quali conseguenze.

Glauco Dusso