Skorupski rinnova fino al 2027, Rabiot a rischio contro la Fiorentina e si ferma Darmian

Il portiere del Bologna ha firmato oggi il prolungamento contrattuale. Domani l’ex PSG e Juve farà gli esami mentre il difensore nerazzurro salterà il big match di sabato sera all’Olimpico contro la Roma

Lukasz Skorupski rinnova con il Bologna fino al 2027. Il 34enne è in forza ai rossoblù dal 2018 ed è un punto fermo della squadra. L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi e, avendo già 34 anni, è probabile che il polacco possa chiudere la carriera con la maglia del Bologna.

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot rischia di non esserci nella gara di domenica contro la Fiorentina. Il francese è tornato dal ritiro della nazionale con un dolore alla caviglia dopo aver subìto una contusione. Domani svolgerà gli esami strumentali ma le sensazioni da Milanello non sono positive.

Matteo Darmian non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di sabato sera contro la Roma. Il difensore, nella giornata di ieri, ha svolto gli esami di rito che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni di Darmian verranno valutate nei prossimi giorni e la settimana prossima farà nuovamente gli esami strumentali.

