Jesús Rodríguez Caraballo è la nuova scoperta del Como

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante spagnolo, seguito da molte società europee, è arrivato in estate dal Real Betis alla corte di Cesc Fàbregas e siamo certi che farà presto parlare di sé

Dopo Nico Paz un altro talento è approdato al Como con prospettive davvero altissime. La conoscenza del calcio spagnolo del tecnico dei lariani ha sicuramente avuto il suo riscontro nell’accaparrarsi un talento purissimo come quello di Jesús Rodríguez. L’attaccante spagnolo compirà 20 anni il prossimo 21 novembre e, in pochissime partite, ha già fatto vedere di che pasta è fatto e di quanto azzeccato sia stato il suo acquisto. Le strategie societarie variano anche in dipendenza del fine che un club calcistico si prefigge, quindi giudicare le motivazioni di un acquisto dall’esterno è sempre complicato, ma chiaramente il Como ha acquisito le prestazioni di una giovane promessa che ha pagato 22,5 milioni, un esborso importante, ma che potenzialmente può generare una plusvalenza altrettanto importante. Contemporaneamente, però, può fornire ottime prestazioni regalando gioie al Como e ai suoi tifosi.

Rodríguez, in poche giornate, ha già sorpreso coloro che non lo conoscevano e stiamo ovviamente parlando di un calciatore ancora acerbo e con grandi margini di miglioramento. Il suo impiego, al Betis, è iniziato e divenuto costante proprio quando il Como ha acquistato Diao, l’allora titolare nella squadra biancoverde di Siviglia, ed ha potuto quindi mettersi in mostra e sfoggiare le sue qualità e cioè la sua grande tecnica e i suoi continui dribbling. Jesús punta sempre l’uomo, cosa che sposta gli equilibri, creando spazi e risulta essere ancora più importante e determinante in un campionato tattico come la nostra Serie A. Risulta già ai primi posti per dribbling tentati in Serie A e nella stagione scorsa era settimo, nei top 5 campionati europei, tra gli under 23, dove, prima di lui in classifica, c’erano talenti come Lamine Yamal, Nico Williams, Désiré Doué, Jérémy Doku

Rodríguez si è ben distinto con le nazionali minori spagnole e dopo pochi mesi in cui è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, da titolare, nella propria squadra di club, è arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore. Il Ct Luis de la Fuente, si è espresso positivamente nei suoi confronti mettendo in risalto la sua velocità, il suo estro ed il suo gioco d’attacco diretto e notando anche la già discreta esperienza ad alto livello, nonostante la giovane età. Come accennato, tenetelo d’occhio, ne sentiremo delle belle su di lui!

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: fantacalcio.it; youtube.com