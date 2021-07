Siamo i migliori

L’Europeo appena conquistato dagli azzurri arrichisce ulteriormente una bacheca gloriosa

Nessuno come noi. Tra le Nazionali europee, in questa classifica escludiamo le selezioni sud Americane in quanto la Copa America si è disputata molte volte di più rispetto agli Europei (47 a 16), l’Italia ha il palmares migliore.

L’Italia ha in bacheca 8 coppe: 4 Mondiali, 2 Europei e 2 Coppe Internazionali (prima competizione continentale per squadre nazionali di calcio regolarmente disputata in Europa, la quale metteva di fronte le compagini nazionali dell’Europa Centrale, che in quegli anni erano tra le squadre più forti al mondo, e la selezione azzurra).

La Germania anche sta a 8 trionfi: 4 Mondiali, 3 Europei e 1 Confederation Cup (torneo da poco soppresso).

L’Italia però rispetto ai tedeschi vanta anche una Olimpiade. A livello giovanile poi gli azzurrini hanno conquistato 5 Europei, mentre i pari età tedeschi 3.

Seguono in questa speciale classifica tra Nazionali maggiori la Francia con 6 coppe: 2 Mondiali, 2 Europei e 2 Confederation Cup; la Spagna con 4: 1 Mondiale e 3 Europei. L’Inghilterra? 1 Mondiale in casa.

Fonte foto: TorinoClick.it; SputnikNews.com

Stefano Rizzo