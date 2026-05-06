Si rivede Di Lorenzo, Hulk va al Fluminense e Prestianni può saltare le prime due gare del Mondiale

Tempo di lettura 2 minuti

Il capitano dei partenopei si candida ad una maglia da titolare contro il Bologna, il brasiliano lascia l’Atletico Mineiro dopo 5 anni mentre, in caso di convocazione, l’argentino del Benfica non ci sarà contro Algeria e Austria per la diatriba con Vinicius

Il Napoli è pronto a riabbracciare Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è tornato tra i convocati senza scendere in campo contro il Como ma punta a tornare titolare nella sfida di lunedì al Bologna. Di Lorenzo manca da più di 100 giorni per una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, accusata contro la Fiorentina, e per un problema al piede risolto con un intervento chirurgico. Ritorno importante per il Napoli che ritrova il suo capitano per le ultime tre partite della stagione.

Hulk è un nuovo giocatore del Fluminense. L’attaccante brasiliano ha scelto di liberarsi a zero dall’Atletico Mineiro dopo 5 anni e 8 trofei per accasarsi con il Flu. Hulk compirà 40 anni il prossimo 25 luglio ma nonostante questo si sente ancora motivato per provare un’altra avventura. L’ex Porto, tra le tante, ha firmato fino a dicembre 2027 e la prossima settimana sarà a Rio de Janeiro per iniziare ufficialmente il suo capitolo al Fluminense.

Hulk

Gianluca Prestianni non giocherà se convocato le prime due partite del Mondiale con l’Argentina. Il giocatore del Benfica era stato squalificato per 6 giornate dalla Uefa per insulti omofobi nei confronti di Vinicius in occasione della sfida tra i portoghesi e il Real Madrid del 17 febbraio. Ora la Fifa ha deciso di estendere la squalifica anche per le partite con la nazionale quindi, qualora Prestianni venisse convocato da Scaloni, sarà costretto a saltare le gare contro l’Algeria e l’Austria.

Gianluca Prestianni

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina