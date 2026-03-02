Si è spento Rino Marchesi

Tempo di lettura 2 minuti

A 88 anni ci lascia il tecnico che ha allenato sia Diego Armando Maradona che Michel Platini

Rino Marchesi, ex difensore e centrocampista, debutta in serie A con l’Atalanta alla fine degli anni ’50 per poi passare nel 1960 alla Fiorentina con la quale conquista un anno dopo sia la Coppa delle Coppe che la Coppa Italia, infine conclude la carriera nella Lazio ad inizio anni ’70. Da tecnico anche si toglie grandi soddisfazioni. Dapprima si distingue nell’Avellino in massima serie, a cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, raggiungendo l’undicesimo posto in entrambi i campionati, poi rimane ad allenare in Campania ma sponda Napoli con il quale agguanta un brillante terzo posto con Ruud Krol sugli scudi. L’anno successivo sempre sulla panchina azzurra ottiene un quarto posto. Allena per un anno l’Inter, nella stagione 1982/83 con i nerazzurri che chiudono il campionato in terza posizione. Il ritorno al Napoli è magico in quanto Rino Marchesi diventa il primo allenatore ad accogliere e allenare in Italia Diego Armando Maradona, ma non finisce qui, perchè dopo una parentesi al Como in cui ottiene un nono posto, il mister va alla Juventus di Michel Platini, ultimo anno di carriera per il campione francese. La carriera di Marchesi invece si chiude in maniera aspra con due retrocessioni, prima sulla panchina dell’Udinese e successivamente su quella del Lecce.

Ecco l’intervista che avevamo realizzato a Rino Marchesi clicca qui

Questo invece il messaggio che aveva rivolto a noi: ‘Il mio augurio per i tifosi è che possiamo tutti quanti assistere alla rinascita della Nazionale italiana guidata da Mancini. Ci mettete tanta passione e sono affezionato a voi. Grazie’.

Addio Rino! La nostra redazione si stringe al dolore dei suoi cari.

Fonti foto: IlRoma.net; ADNKronos.com

Stefano Rizzo