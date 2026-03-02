Attacco Inter obbligato con il Como, Bartesaghi derby a rischio, Insigne torna al gol a Pescara

Tempo di lettura 2 minuti

L’infortunio di Bonny mette nei guai Chivu per la Coppa Italia, l’esterno rossonero probabilmente salterà la stracittadina mentre l’attaccante ritrova la rete in serie B

Domani sera prima semifinale di Coppa Italia. A Como si gioca l’andata tra i lariani e l’Inter. I nerazzurri escono dalla vittoria in campionato con il Genoa con un acciacco in più. A uscire dal campo dolorante è stato Bonny che ha lamentato un fastidio muscolare al polpaccio. Non sono stati necessari esami ma è da considerare a forte rischio per la partita di domani. Per Chivu, dunque, potrebbe trattarsi di attacco obbligato. Con anche Lautaro ai box dovrebbero essere Pio Esposito e Thuram a sfidare i ragazzi di Fabregas nel percorso verso la finalissima.

Allegri sorride per la vittoria in extremis di Cremona ma a preoccuparlo è l’infortunio occorso a Bartesaghi proprio nel finale di gara. Si tratta di un guaio muscolare, ancora da stabilire l’entità ma la sua presenza per il derby di domenica sera è seriamente in dubbio. Nelle prossime ore esami strumentali per valutare l’infortunio. Una perdita importante per il tecnico, il giovane esterno, infatti, è diventato fondamentale per lo scacchiere rossonero. Una sorpresa visto che a inizio anno il titolare doveva essere Estupinan. Proprio quest’ultimo si candida per un posto nella stracittadina.

Bartesaghi infortunato ieri a Cremona – Fonte pianetamilan.it

Infine in serie B grande vittoria del Pescara con il Palermo per 2-1. All’Adriatico la notizia è il ritorno al gol con la maglia dei Delfini per Lorenzo Insigne. Dopo quasi 14 anni riecco in rete l’esterno offensivo in Abruzzo. Era infatti maggio 2012 quando siglò la sua ultima segnatura con il Pescara. La firma di ieri ha permesso di riagguantare il Palermo di Inzaghi sull’1-1. I padroni di casa poi vinceranno addirittura il match, un successo fondamentale per poter ancora credere nella corsa salvezza. Ultimo posto per gli abruzzesi che potrebbero essere a un punto di svolta, così come lo stesso Insigne, quando mancano 11 giornate al termine della regular season.

Lorenzo Insigne dopo il gol al Palermo – Fonte corriere.it

Glauco Dusso