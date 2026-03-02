Il Napoli riabbraccia De Bruyne, il Sassuolo fa sul serio, Spalletti attende il rientro di Vlahovic

Tempo di lettura 3 minuti

I partenopei vedono il rientro in gruppo del belga, dopo la vittoria con l’Atalanta la squadra di Grosso punta in alto mentre l’attacco della Juve ha bisogno del serbo, quasi bocciati David e Openda

Antonio Conte e il Napoli si preparano a sorridere. La settimana si potrebbe caratterizzare per una serie di rientri eccellenti, soprattutto sulla mediana. Kevin De Bruyne è rientrato ad allenarsi con il gruppo e può puntare speranzoso ai prossimi impegni. Il centrocampo partenopeo, però, potrebbe ritrovare altre due pedine fondamentali. Anguissa e McTominay sono praticamente pronti a riprendersi il proprio posto o quasi. Sicuramente tutti e tre si potranno accomodare in panchina per un rientro graduale. Dopo questa stagione piena zeppa di infortuni la cautela dovrà essere massima. Il Napoli dal canto suo dovrà continuare a fare risultato per centrare il proprio obiettivo, la qualificazione in Champions League.

Il Sassuolo di Fabio Grosso continua a stupire. Ieri la vittoria in inferiorità numerica contro l’Atalanta ha sorpreso la maggior parte degli addetti ai lavori. Il successo ha proiettato la squadra neroverde all’ottavo posto (in attesa del risultato del Bologna) in classifica a 7 punti proprio dai bergamaschi, una posizione che assicura la salvezza ma che permette di fare qualche pensiero più in là, verso l’Europa. Intanto dopo 27 giornate i ragazzi di Grosso come neopromossi stanno facendo meglio del Como dell’anno scorso. Dopo lo stesso numero di partite la squadra di Fabregas un anno fa era a 28 punti. Certo i lariani finirono il torneo in crescendo inanellando una serie importante di vittorie. Vedremo se il Sassuolo sarà capace di migliorare il suo score o si accontenterà del risultato ormai acquisito.

L’esultanza neroverde dopo il gol all’Atalanta – Fonte x.com

Infine parliamo di Juventus. Un altro giocatore che potrebbe rientrare nelle prossime settimane è Dusan Vlahovic, visto il lavoro graduale in gruppo. Luciano Spalletti non può certo dirsi soddisfatto del rendimento delle sue punte. Anzi, quello che sembra mancare ai bianconeri è proprio il finalizzatore davanti, ruolo che né David né Openda sono riusciti a colmare. Ad un tratto il canadese pareva essere tornato a una discreta forma, salvo poi ricrollare in un anonimato preoccupante. Dopo l’infortunio di novembre il serbo sta piano piano recuperando e non dovrebbe volerci molto a rivederlo in campo. La qualificazione Champions passa anche da lui dopo il pericolo scampato ieri con il pareggio in extremis all’Olimpico contro la Roma.

Vlahovic scalda i motori – Fonte diretta.it

Glauco Dusso