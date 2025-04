Si è spento Jair da Costa, la “Freccia nera” della Grande Inter

Tempo di lettura 3 minuti

Il brasiliano, che in Italia ha giocato anche nella Roma, ha vinto 8 titoli con i nerazzurri

Sabato ci ha lasciati ad 84 anni Jair da Costa, una vera leggenda dell’Inter degli anni ’60 e ’70. Un calciatore importante che faceva della velocità e dei cross la sua arma principale ma che aveva anche un tiro da non sottovalutare che, infatti, gli ha permesso di segnare molti gol importanti. Un’icona vera e propria della Grande Inter che, insieme ai suoi ex compagni, non verrà dimenticata dai tifosi nerazzurri e, in generale, dagli appassionati di questo sport.

L’ala brasiliana ha iniziato la carriera nel Portuguesa per poi trasferirsi all’Inter nel 1962. Nei primi anni vince 3 Campionati (1962-63, 1964,65 e 1965-66, che è valso la prima stella), 2 Coppe Intercontinentali (1964 e 1965) e 2 Coppe Campioni (1963-64 e 1964-65 dove segna il gol decisivo nella finale contro il Benfica di Eusebio) entrando nella storia della Grande Inter. Nel 1967 si trasferì in prestito alla Roma prima di tornare nuovamente ai nerazzurri e vincere il quarto Scudetto della sua carriera nella stagione 1970-71. Chiuse definitivamente la sua esperienza con l’Inter nel 1972 quando si trasferì al Santos per poter giocare con Pelé. Dopo due anni in Brasile trascorse le ultime due stagioni da calciatore in Canada con il Windsor Stars per poi appendere gli scarpini al chiodo nel 1976.

Jair con la nazionale non ha avuto la stessa fortuna avuta nell’Inter. Vista la concorrenza di un certo Garrincha, la “Freccia nera” ha giocato solo un amichevole con il Brasile ma era nella rosa che vinse il Mondiale nel 1962.

Ci ha lasciati un’icona del calcio italiano degli anni ’60 e ’70. Molti tifosi, interisti e non, sanno ancora a memoria la leggendaria formazione della Grande Inter che scrisse la storia del calcio: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani (Peiró, Domenghini), Suárez, Corso con allenatore Herrera. Clicca qui per vedere il video che l’Inter ha dedicato alla “Freccia nera”.

La Grande Inter a San Siro

Noi di Passione del Calcio abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo a maggio 2024 (clicca qui per leggerla) e la notizia della sua scomparsa ci ha turbato molto. Non possiamo che porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, augurare a Jair un sereno riposo e ringraziarlo per quanto fatto nello sport che amiamo.

Fonte foto: fcinternews.it

Davide Farina