Champions League: una poltrona per quattro, domani al via le semifinali

Tempo di lettura 4 minuti

Inizia la final four della competizione più importante d’Europa, con due sfide di andata e ritorno che si preannunciano emozionanti e tesissime, vediamo allora precedenti e favorite dei due big match

Con il mese di maggio che sta per iniziare, ecco che si avvicina il momento dei verdetti delle principali competizioni europee. Adesso è davvero vietato sbagliare, perché ogni minimo errore può fare la differenza tra vittoria e sconfitta, soprattutto in Champions League. Nell’ex Coppa dei Campioni siamo giunti anche quest’anno alle semifinali, con due sfide che si preannunciano ricche di pathos, tensione e colpi di scena. Ognuno dei principali campionati europei, ad eccezione della Bundesliga, avrà una sua rappresentante in questa final four: da un lato l’Arsenal se la vedrà con il Paris Saint-Germain, dall’altro il Barcellona sfiderà l’Inter. Obiettivo: la finale di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio. Scopriamo insieme precedenti, curiosità e favorite dei due big match.

Gunners e Psg nella loro storia si sono incontrati solo tre volte in Champions League, di cui una proprio nella fase campionato di questa edizione. Ad ottobre, i londinesi prevalsero in casa per 2-0 grazie alle reti di Kai Havertz e Bukayo Saka, mentre negli altri due precedenti, entrambi risalenti alla fase a gironi dell’edizione 2016-2017, vennero fuori due pareggi per 1-1 e 2-2. Rispetto a qualche mese fa, ci si aspetta una doppia sfida ancora più equilibrata, tra due club ricchi di talento ed ambizione che sognano di mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie per la prima volta.

Chi è la favorita per conquistare la finale? Molto difficile dirlo. Entrambe le formazioni infatti vengono da un ottimo percorso europeo, in cui hanno collezionato scalpi illustri come quelli di Liverpool e Real Madrid. Il Paris Saint-Germain è probabilmente la squadra tra le due con più qualità individuale, unita ad un sistema di gioco molto propositivo, anche l’Arsenal però ha giocatori di alto livello, oltre ad una delle fasi difensive migliori d’Europa (da non trascurare nemmeno la grande abilità dei Gunners sui calci piazzati). Sulla carta, i parigini sembrano leggermente favoriti (55% vs 45%), anche perché hanno già chiuso il campionato, mentre gli uomini di Arteta devono ancora mettere il sigillo sul secondo posto in Premier League. Quella che ci attende però sarà una doppia sfida dove non c’è una vera favorita.

Dall’altro lato del tabellone, invece, c’è Barcellona-Inter. Ormai una classica tra i match di Champions League, blaugrana e nerazzurri si sono affrontati già dodici volte dal 2002 ad oggi ed il bilancio è di sei vittorie per i catalani, quattro pareggi e due successi per la formazione milanese. I due club in passato si sono spesso scontrati nel girone eliminatorio, ma c’è un precedente anche in semifinale, una doppia sfida al cardiopalma che tutti, non solo i tifosi delle due squadre, ricordano molto bene: edizione 2009-2010, Guardiola contro Mourinho, Messi ed Ibrahimovic contro Eto’o e Milito. La spuntò l’Inter, difendendo eroicamente al Camp Nou il 3-1 maturato all’andata a San Siro (e vincendo poi la finale col Bayern Monaco).

L’auspicio per Simone Inzaghi è di ripetere quell’impresa, perché di impresa si tratterebbe anche in questo caso. È vero, quel Barcellona era stratosferico e forse irripetibile, ma anche quello guidato sapientemente da Hansi Flick in questa stagione sembra inarrestabile. Primi in Liga a +4 sul Real Madrid, i blaugrana hanno il morale alle stelle dopo aver vinto la Coppa del Re proprio contro i Blancos sabato scorso. Il sogno triplete dista solo poche vittorie ormai e grazie alla grande organizzazione di gioco data da Flick, unita alle strepitose individualità dei catalani, è sempre più concreto. Considerando anche il momento difficile che sta passando l’Inter, i favori del pronostico sono tutti per il Barça. Occhio però a sottovalutare i nerazzurri, che quest’anno in Champions League hanno mostrato senza dubbio il loro volto migliore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Uefa.com)