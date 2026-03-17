Sfida infinita

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Questa sera i due club, Manchester City e Real Madrid, di nuovo l’uno contro l’altro con i citizens che dovranno recuperare i tre gol rimediati a Madrid

Negli ultimi anni la sfida tra il Manchester City e il Real Madrid è diventata un appuntamento fisso per la Champions League. Infatti per 5 anni di fila il cammino delle due squadre si è incrociato nella fase ad eliminazione diretta e in questa stagione i due club si sono già affrontati anche nella fase campionato con il City che ha espugnato il campo dei blancos, all’epoca guidati da Xabi Alonso, per due reti ad una. Stasera però è in palio un posto per i quarti di finale della competizione e il Real Madrid allenato da Arbeloa è galvanizzato dal sonoro 3-0 inflitto al Bernabeu al City all’andata. Gli uomini di mister Pep Guardiola pertanto sono chiamati ad una impresa epica se vorranno proseguire il loro percorso europeo. Entrambe le compagini sono imbottite di campioni come ben sappiamo e quindi tutto è possibile. Davanti ai propri beniamini il City dovrà disputare una partita estremamente coraggiosa, cercando di osare in alcuni frangenti, mentre il Real Madrid potrebbe magari approfittare di alcuni spazi lasciati liberi per essere letale. Dal 2022 in poi dunque in ogni annata abbiamo assistito a questa super sfida da dentro o fuori e se si riavvolge il nastro andando indietro di 2 anni, nel 2020, troviamo un ottavo di finale con doppia vittoria per due a uno del City sul Real Madrid, a febbraio l’andata e poi ad agosto il ritorno causa pandemia. Sulla panchina delle merengues sedeva Zidane, mentre Guardiola allena il City dal 2016.

Nel 2022 in semifinale ebbe la meglio il Real Madrid, 4-3 a Manchester e 3-1 d.t.s. a Madrid con doppietta di Rodrigo per il Real Madrid di Ancelotti, i due gol del brasiliano sono stati segnati al 90esimo e al 91esimo minuto, hanno ribaltato il risultato e portato le squadre ai supplementari dove a fare la differenza è stata la rete siglata da Benzema. Il Real Madrid ha poi conquistato in quell’annata la coppa dalle grandi orecchie sconfiggendo in finale il Liverpool.

Un anno dopo situazione completamente capovolta con il Manchester City che in semifinale fa fuori il Real Madrid di Ancelotti, 1-1 e 4-0 in Inghilterra e City che andrà poi a trionfare in finale contro l’Inter.

Altro giro e altra corsa, siamo nel 2024, quarti di finale, 3-3 in Spagna e 1-1 in Inghilterra, questa volta saranno i rigori a determinare chi passa il turno e sorride il Real Madrid di Ancelotti il quale poi batterà in finale il Borussia Dortmund.

Nell’annata passata la sfida avverrà nello spareggio e ad imporsi sarà il Real Madrid di Ancelotti, 2-3 e 3-1 a Madrid, però questa volta la coppa la alza il PSG.

Insomma questa sera si aggiungerà un altro tassello a questa sfida infinita.

Fonte foto: Reddit.com

Stefano Rizzo