Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni, Ancelotti non convoca Neymar, infortunio per Gosens contro la Cremonese

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I biancorossi tornano nella serie cadetta dopo aver dominato il girone A della Serie C, il fuoriclasse brasiliano continua ad avere problemi fisici, ennesimo stop per il terzino tedesco

È stata una serata storica quella di ieri per il Vicenza. Grazie al successo casalingo per 2-1 contro l’Under 23 dell’Inter, i biancorossi hanno infatti conquistato la matematica promozione in Serie B. Un traguardo strameritato, raggiunto con sei giornate di anticipo grazie ad un campionato di Serie C dominato, in cui la formazione di Fabio Gallo ha conquistato ben 24 vittorie, a fronte di sei pareggi e due sole sconfitte. Dopo quattro anni di sofferenza, il club veneto torna nella serie cadetta.

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Importanti novità in casa Brasile in vista del prossimo campionato del mondo. Nella giornata di ieri Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per le due amichevoli contro Francia e Croazia ed ha escluso Neymar. Il giocatore del Santos è alle prese da mesi con una lesione al menisco mediale che non accenna a guarire. A tal proposito, Ancelotti ha parlato chiaramente dell’ex calciatore di Barcellona e Paris Saint-Germain, dicendo che verrà convocato solo se quest’estate sarà al 100%. Non si tratta dunque di un’esclusione definitiva per il fenomeno brasiliano, che però dovrà recuperare integralmente dal suo infortunio per poter partecipare alla kermesse iridata.

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Infine, una notizia riguardante la Fiorentina, che ieri sera ha ottenuto una fondamentale vittoria esterna per 4-1 sul campo della Cremonese, distanziando proprio la formazione di Davide Nicola dalla terzultima posizione in classifica. Protagonista del successo anche Robin Gosens, con un assist, che però è stato costretto ad uscire dal campo a circa dieci minuti dal termine a causa di una forte botta al costato rimediata andando a sbattere contro il palo della porta difesa da David de Gea. Non sembra al momento nulla di grave, Vanoli conta di avere il terzino tedesco a disposizione già giovedì prossimo per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow.

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Luca Missori

(Fonte immagine: Giornalealtopiano.it)