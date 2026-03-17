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Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni, Ancelotti non convoca Neymar, infortunio per Gosens contro la Cremonese

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Luca Missori
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I biancorossi tornano nella serie cadetta dopo aver dominato il girone A della Serie C, il fuoriclasse brasiliano continua ad avere problemi fisici, ennesimo stop per il terzino tedesco 

È stata una serata storica quella di ieri per il Vicenza. Grazie al successo casalingo per 2-1 contro l’Under 23 dell’Inter, i biancorossi hanno infatti conquistato la matematica promozione in Serie B. Un traguardo strameritato, raggiunto con sei giornate di anticipo grazie ad un campionato di Serie C dominato, in cui la formazione di Fabio Gallo ha conquistato ben 24 vittorie, a fronte di sei pareggi e due sole sconfitte. Dopo quattro anni di sofferenza, il club veneto torna nella serie cadetta. 

(Fonte immagine: Sport.virgilio.it)

Importanti novità in casa Brasile in vista del prossimo campionato del mondo. Nella giornata di ieri Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per le due amichevoli contro Francia Croazia ed ha escluso Neymar. Il giocatore del Santos è alle prese da mesi con una lesione al menisco mediale che non accenna a guarire. A tal proposito, Ancelotti ha parlato chiaramente dell’ex calciatore di Barcellona Paris Saint-Germain, dicendo che verrà convocato solo se quest’estate sarà al 100%. Non si tratta dunque di un’esclusione definitiva per il fenomeno brasiliano, che però dovrà recuperare integralmente dal suo infortunio per poter partecipare alla kermesse iridata. 

(Fonte immagine: Goal.com)

Infine, una notizia riguardante la Fiorentina, che ieri sera ha ottenuto una fondamentale vittoria esterna per 4-1 sul campo della Cremonese, distanziando proprio la formazione di Davide Nicola dalla terzultima posizione in classifica. Protagonista del successo anche Robin Gosens, con un assist, che però è stato costretto ad uscire dal campo a circa dieci minuti dal termine a causa di una forte botta al costato rimediata andando a sbattere contro il palo della porta difesa da David de Gea. Non sembra al momento nulla di grave, Vanoli conta di avere il terzino tedesco a disposizione già giovedì prossimo per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Giornalealtopiano.it)

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