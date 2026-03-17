La corsa alla Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lens

Tempo di lettura 3 minuti

A 8 giornate dalla fine, 9 per il PSG, i giallorossi sono ad un solo punto di distacco dai ragazzi di Luis Enrique e hanno una grande occasione per vincere il campionato francese

In questa stagione il campionato francese non è dominato dal Paris Saint-Germain. I ragazzi di Luis Enrique stanno faticando più del solito e ne sta approfittando il Lens che, ad oggi, si trova ad un solo punto dai parigini che guidano la classifica. In questo articolo analizzeremo le squadre e il calendario che avranno da qui alla fine del campionato.

Iniziamo dai parigini e del perché quest’anno stanno faticando ad allungare sulle avversarie. Sicuramente gli infortuni hanno avuto un ruolo fondamentale dato che Luis Enrique non ha, o non ha avuto, a disposizione delle volte giocatori del calibro di: Dembele, Doue, Fabian Ruiz, Joao Neves e Hakimi che sono fondamentali nel gioco dell’ex Barcellona. Inoltre bisogna considerare che il Paris Saint-Germain ha disputato tantissime partite che hanno tolto energie fisiche e mentali ai giocatori i quali stanno pagando il conto. D’altro canto il PSG di Luis Enrique sembra avere come caratteristica quella di alzare i giri del motore negli ultimi mesi dell’anno sportivo (come fatto nel 2024-25) quindi non bisogna darli per finiti.

Il Lens sta vivendo una stagione bellissima e hanno il vento dalla loro parte considerando che le pressioni del caso sono tutte sui parigini. I giallorossi, dopo due stagioni complicate (terminate al 7 e all’8 posto), sono tornati ai livelli del 2022-23 quando chiusero proprio al secondo posto dietro il PSG. Per chi non conoscesse, o avesse visto poco, il Lens gioca con un 3-4-2-1 in cui troviamo due ex Serie A: Saud Abdulhamid, ex Roma, e Florian Thauvin, che in Italia abbiamo visto con la maglia dell’Udinese, il quale sta trascinando i suoi con 8 gol e 3 assist. Gli altri due trascinatori dei giallorossi sono i due attaccanti Edouard, ex Crystal Palace che ha segnato 10 gol e servito 3 assist, e Wesley Said, anche lui in doppia cifra di gol, 10 reti, 2 assist. Il Lens ha la seconda miglior difesa del campionato.

La cosa più curiosa la troviamo nei calendari del finale di stagione delle due squadre: molto simili, che ci regaleranno un testa a testa equilibrato. Lo scontro diretto in programma l’11 aprile in casa del Lens sarà decisivo ma non troppo. Infatti la Champions rischia di portar via altre energie fisiche e mentali ai ragazzi di Luis Enrique che potrebbero non reggere il grande entusiasmo che si respira a Lens.

Un’annata del genere dà sicuramente prestigio alla Ligue 1, accusata forse troppo spesso di essere un campionato poco divertente e interessante da seguire.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina