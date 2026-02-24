Serse Cosmi torna ad allenare dopo 4 anni e lo fa con la Salernitana

Tempo di lettura 2 minuti

I granata, dopo l’esonero di Giuseppe Raffaele, hanno deciso di puntare sull’ex allenatore del Rijeka per tornare in Serie B

La Salernitana ha scelto di esonerare Giuseppe Raffaele e di ingaggiare Serse Cosmi. I granata, attualmente al terzo posto nel Girone C, non hanno apprezzato i risultati altalenanti nel girone di ritorno dato che il loro obiettivo era quello di vincerlo per essere promossi direttamente. Si parla anche di un rapporto non proprio idilliaco tra Raffaele e il direttore sportivo Faggiano che, ovviamente, non ha favorito l’allenatore in fase di decisione.

L’arrivo di Serse Cosmi sorprende un po’ tutti dato che il mister era fermo da 4 anni. L’ultima esperienza, la prima fuori dall’Italia, fu in Croazia con il Rijeka prima di dedicarsi stabilmente al ruolo di opinionista tv. Di conseguenza un po’ di scetticismo c’è, soprattutto considerando che il mister non disputa la C da circa 26 anni (l’ultima volta fu nella stagione 1999-2000 quando era all’Arezzo) ma anche gli ultimi risultati non eccellenti ottenuti in panchina (esonero dal Rijeka, retrocessione con il Crotone e un ritorno deludente con il Perugia). D’altro canto però Cosmi ha dimostrato per tutta la sua carriera di essere un allenatore di carattere e in grado di trasmettere ai giocatori la carica necessaria. Quindi io non darei già per perdente la Salernitana.

Iervolino, proprietario del club campano, vuole tornare in Serie B tramite i playoff e, vista la situazione di classifica (+14 dall’ultimo posto disponibile) la squadra potrà utilizzare le 10 partite rimanenti per capire le richieste dell’allenatore così come Cosmi potrà capire come sfruttare al meglio la rosa a disposizione per arrivare poi pronti al momento decisivo della stagione. Considerate le caratteristiche dei giocatori è probabile che il mister confermi la difesa a tre adottata anche da Raffaele ma con qualche cambiamento a livello di compiti individuali. Questo dovrebbe favorire la squadra dato che non arriva un allenatore che ha principi tattici completamente diversi dal precedente.

L’ufficialità è arrivata oggi con la Salernitana che diventa dunque la 17esima squadra in carriera per Serse Cosmi, che ha firmato fino a giugno con opzione di rinnovo in base ai risultati. Il debutto sulla panchina granata sarà domenica nel big match contro il Catania, attualmente secondo a +9 dai campani.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina