Roma, si valuta il riscatto di Venturino, operazione riuscita per Rovella, almeno due mesi di stop, Orlando City su Griezmann

Il giocatore classe 2006 ha già convinto Gasperini e la società, il centrocampista biancoceleste tenta il recupero per il finale di stagione, la stella dell’Atletico Madrid quest’estate potrebbe lasciare l’Europa

È arrivato quasi per caso negli ultimi giorni del mercato invernale. Ci sono state due operazioni legate ai prestiti tra Roma e Genoa, Venturino in giallorosso e Tommaso Baldanzi in rossoblu. Lorenzo Venturino ha sfruttato al massimo gli spezzoni di partita che gli ha concesso Gian Piero Gasperini, impressionando positivamente sia lui che il resto della piazza romana. Per questo motivo, il club giallorosso starebbe già pensando a riscattarlo a fine stagione. Per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore classe 2006 servono circa 7-8 milioni di euro, una cifra sicuramente non esorbitante e Gasp starebbe pensando anche di schierarlo titolare domenica sera nel big match contro la Juventus.

Dopo il pareggio di sabato sera contro il Cagliari, la Lazio deve fare i conti anche con l’infortunio di Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste ha rimediato una frattura alla clavicola destra nel match contro i sardi e ieri pomeriggio si è sottoposto ad un intervento chirurgico volto a ridurre la suddetta frattura. Terminata l’operazione, riuscita con successo, l’ex giocatore del Genoa ha iniziato subito il programma di riabilitazione. Il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione di Maurizio Sarri per il finale di stagione ed anche, eventualmente, per il mondiale, in caso di qualificazione dell’Italia.

Infine, una notizia dalla Liga. Secondo i più recenti rumors di calciomercato, questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Antoine Griezmann con la maglia dell’Atletico Madrid. Il 34enne attaccante francese è il miglior marcatore di sempre dei Colchoneros, ma a breve potrebbe lasciare una volta per tutte la Spagna, anzi l’Europa. Le Petit Diable infatti è da tempo nel mirino dell’Orlando City Soccer Club, squadra che milita nella MLS. Il club della Florida vorrebbe ingaggiare Griezmann già ora, ma è più probabile che il trasferimento avvenga nel corso della prossima estate, nonostante il fantasista transalpino abbia da poco rinnovato fino al 2027 il contratto che lo lega all’Atletico.

Luca Missori

