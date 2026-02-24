Rinnovo di McKennie ad un passo, tegola Baturina, Pio Esposito guida la rimonta dell’Inter

Tempo di lettura 2 minuti

L’americano ha trovato l’accordo con la Juventus, Fabregas perde un pezzo da novanta e la squadra di Chivu va a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League

La Juventus, dopo aver rinnovato Yildiz, si prepara a prolungare il contratto anche di Weston McKennie. Il centrocampista texano, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ha trovato l’accordo e rinnoverà fino al 2030. Se tutto va bene, McKennie potrà fare 10 anni di Juventus (arrivato nel 2020). Per quanto riguarda le cifre dell’ingaggio, l’americano, che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro, avrà un lauto aumento per arrivare a 4 milioni di euro a stagione. La firma dovrebbe arrivare già settimana prossima, dopo la partita contro la Roma.

Tegola per il Como: si è fatto male Martin Baturina. Il centrocampista croato, tra i migliori in questo momento della formazione lariana, ha riportato una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. I tempi di recupero sono stimati dalle 2/3 settimane. Baturina, che si è infortunato nell’ultima uscita del Como sul campo della Juventus, salterà sicuramente le partite contro Lecce, Inter (Coppa Italia) e Cagliari. In dubbio la sua presenza in campo contro la Roma nella sfida prevista per il 15 marzo.

Martin Baturina

Questa sera, scende in campo la prima delle tre italiane impegnate in Champions League: ossia l’Inter. Domani toccherà a Juventus e Atalanta. I nerazzurri di Milano dovranno ribaltare il 3-1 subito sul campo del Bodo Glimt. Situazione difficile ma non impossibile. Chivu recupera Denzel Dumfries, dopo quasi 4 mesi. L’olandese figurerà tra i convocati della sfida, ma ovviamente partirà dalla panchina. Niente da fare per Calhanoglu e Lautaro Martinez. In avanti, spazio ancora ad Esposito e Thuram. A centrocampo, Mkhitaryan dovrebbe spuntarla su Sucic, mentre in difesa dentro il trio titolare: Bisseck, Akanji e Bastoni.

Denzel Dumfries

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw, Imago, Getty