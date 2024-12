Serie B…ollente! Cambiano anche Sampdoria e Brescia: esonerati Sottil e Maran

Tempo di lettura 1 minuto

Altri avvicendamenti alla guida delle squadre in cadetteria, questa volta tocca ai blucerchiati e alle rondinelle, quest’ultime hanno già deciso il sostituto

Non si fermano i movimenti sulle panchine di serie B. Era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità. Andrea Sottil non è più l’allenatore della Sampdoria. Il pesante KO con il Sassuolo ha dato il colpo di grazia al disastroso cammino dei blucerchiati fin qui, figlio anche di una gestione discutibile. Ancora non si sa il nome del sostituto, i nomi che si fanno sono quelli di Andreazzoli, Semplici e Iachini. La Samp, come del resto il Sudtirol che ha cambiato ieri allenatore, è al terzo mister stagionale. Infatti la stagione era stata iniziata da Andrea Pirlo. Per il nuovo mister subito un esordio impegnativo. Sabato a Marassi arriva lo Spezia.

Si cambia anche a Brescia. Dopo un buon inizio è precipitata la situazione per le rondinelle che con una sola vittoria nelle ultime 9 giornate hanno deciso di dare una scossa sollevando Rolando Maran dall’incarico. Al suo posto ecco Pierpaolo Bisoli, esonerato dal Modena poco più di un mese fa. Nelle fila dei lombardi il tecnico troverà suo figlio Dimitri, ormai una bandiera del club nonchè capitano. Chissà che insieme non riescano a risollevare la situazione. Si parte domenica con la Carrarese al Rigamonti. Con la classifica in continua metamorfosi c’è ancora tempo per rimediare per tutti.

Glauco Dusso