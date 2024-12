Il Sudtirol cambia ancora: via Marco Zaffaroni, ecco Fabrizio Castori

Tempo di lettura 1 minuto

Terzo allenatore per i biancorossi, decisiva l’ennesima sconfitta che ha provocato il nuovo ribaltone alla guida della squadra

Dopo quattro sconfitte consecutive, che diventano cinque se si considera l’ultima gara di Valente, finisce l’avventura di Marco Zaffaroni sulla panchina del Sudtirol. Ora il club si affida a un profilo esperto e abituato a queste situazioni. Si tratta di Fabrizio Castori che è stato ufficializzato ieri sera come nuovo allenatore dai canali social della società. A Bolzano si tratta del terzo mister in questa travagliata stagione. A lui l’arduo compito di risollevare una situazione molto delicata con la squadra all’ultimo posto in coabitazione con il Cittadella a 13 punti. La classifica di serie B, però, è cortissima come al solito, quindi basterebbe tornare a fare punti per tirarsi in salvo. L’ambiente depresso non aiuta in questo obiettivo, a Castori la patata bollente.

Glauco Dusso