Serie B: il Brescia esonera Bisoli e richiama Maran

La formazione lombarda, ad un passo dalla zona play out, ha optato per il ritorno del tecnico esonerato a dicembre

Da Catanzaro a Catanzaro si è chiuso un cerchio attorno alla crisi del Brescia che sembra essere senza soluzione di continuità. La società lombarda infatti, dopo la sconfitta di domenica contro la formazione calabrese, ha deciso di esonerare Pierpaolo Bisoli, richiamando Rolando Maran. L’ex tecnico, tra gli altri, di Chievo Verona e Cagliari era stato anche lui sollevato dall’incarico a dicembre proprio dopo una sconfitta col Catanzaro, vera bestia nera del Brescia considerando anche la vittoria nei play-off per la Serie A della scorsa stagione. La decisione ufficiale dell’esonero è arrivata nella giornata di ieri, con l’intento di dare una scossa alla squadra ormai invischiata nella lotta per non retrocedere in Serie C.

Luca Missori

(Fonte immagine: GiornalediBrescia.it)