Roma: idea Marmol per sostituire Hermoso, piace anche Beto

La cessione, seppur in prestito, del difensore spagnolo al Leverkusen ha spinto il club giallorosso a cercare il sostituto, c’è interesse per il giocatore del Las Palmas oltre che per l’ex Udinese in attacco

Ultimi giorni di calciomercato frenetici in casa Roma, con la società giallorossa che sta cercando di rinforzare la squadra per provare a recuperare una stagione che soltanto fino a due mesi fa sembrava già compromessa. Per ora, nella finestra di gennaio, sono arrivati soltanto due nuovi acquisti, il terzino Rensch e Gollini in porta, ma con la partenza di Hermoso destinazione Leverkusen e la possibile cessione di Shomurodov al Venezia diventa necessario ingaggiare dei sostituti. Per la difesa, il nome del momento è quello di Mika Marmol, centrale 23enne del Las Palmas, che ha già annunciato di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2026. La Roma ha presentato una prima offerta di 7 milioni di euro, ma il club spagnolo vorrebbe il pagamento dell’intera clausola di 10 milioni. Per rimpiazzare Shomurodov invece restano sempre aperte le piste Lucca e Mikautadze, ma salgono anche le quotazioni di Beto, ormai in uscita dall’Everton.

Luca Missori

(Fonte immagine: SololaRoma.it)