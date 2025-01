Atalanta: tegola Lookman, fuori almeno tre settimane per un infortunio al ginocchio

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante nigeriano ha rimediato una lesione al legamento collaterale della gamba destra e salterà, oltre al match di stasera col Barcellona, anche diverse partite di campionato e la Coppa Italia

Con Retegui ritornato a pieno regime l’Atalanta deve fare i conti con un altro stop pesante. Ademola Lookman infatti nella giornata di ieri ha interrotto l’allenamento mattutino per un problema al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al legamento collaterale che lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno tre settimane. Gasperini dunque dovrà fare a meno del suo giocatore migliore per l’importante sfida di questa sera contro il Barcellona e non lo avrà a disposizione neanche per le prossime 3-4 partite di campionato. Nel mezzo, Lookman salterà anche il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il 4 febbraio.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)