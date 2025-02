Serie A XXIIIesima giornata: le capoliste frenano

Tempo di lettura 3 minuti

Il Napoli, l’Inter e l’Atalanta non vanno oltre il pari e i relativi distacchi restano immutati

Le tre compagini prime in classifica pareggiano in questa ultima giornata. Il Napoli è stata fermato sul 1-1 all’Olimpico dalla Roma di Ranieri. Gli azzurri in vantaggio al 29esimo del primo tempo con gol dell’ex di turno Spinazzola sono stati poi ripresi in zona Cesarini da José Tasende detto Angelino. Sorte simile, 1-1, è capitata all’Inter ma a parti invertite. In svantaggio dalla fine del primo tempo per il gol siglato dal milanista Tijjani Reijnders, i nerazzurri sono riusciti a raddrizzare le sorti dell’incontro soltanto al 93° grazie a de Vrij che ha risolto una mischia appoggiando il pallone in rete.

L’anticipo tra Atalanta e Torino è terminato 1-1, con i due gol distanziati da 5 minuti. Alla rete del vantaggio atalantino, siglata da Djimsiti al 35°, ha fatto seguito al 40° il pareggio di Maripan. Questi tre pareggi, del trio di testa, non hanno sostanzialmente mutato gli orientamenti dei bookmaker sulle quote scudetto. Inter sempre favorita a 1.80 seguita dal Napoli a 2.50 e dall’Atalanta a 15.00. A ben vedere chi avrebbe potuto trarre il maggiore beneficio dalla frenata della coppia di testa è stata proprio l’Atalanta che ha fallito l’occasione per ridurre le distanze.

Sempre rimanendo in zona Champions un bel passo avanti è stato fatto dalla Lazio, dalla Juventus e dalla Fiorentina, alla sua seconda vittoria consecutiva, e dal Bologna in serie positiva da diverse giornate. Alle spalle del trio di testa la situazione è questa:

Lazio – pt. 42;

Juventus – pt. 40;

Fiorentina – pt. 39;

Bologna – pt. 37.

In coda la situazione di Venezia e Monza è sempre più pericolante. I primi sono stati sconfitti a Udine per 3-2. Il Monza ha invece perso in casa (0-1) a opera di un redivivo Verona che torna alla vittoria dopo diverse giornate e si allontana dalla zona cupa della retrocessione. A 20 punti, +7 sul Monza e +4 sul Venezia troviamo il Parma, sconfitto in casa dal Lecce (1-3), mentre a 21 sono posizionati l’Empoli e il Cagliari, a 22 il Como e a 23 Verona e Lecce.

La sconfitta del Cagliari nel posticipo serale non deve trarre in inganno. I sardi hanno disputato una partita gagliarda e si sono dovuti arrendere solo alla manifesta superiorità dei biancocelesti. Gli uomini di Davide Nicola hanno tutte le carte in regola per evitare la retrocessione nella serie cadetta.

