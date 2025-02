Coppa Italia: il Bologna batte l’Atalanta e torna in semifinale dopo 26 anni

Tempo di lettura 1 minuto

Al Gewiss Stadium i felsinei fanno l’impresa vincendo di misura grazie al gol di Castro e superando i quarti di finale della competizione per la prima volta dal 1999

È stata una partita sofferta, tirata e incerta fino al triplice fischio dell’arbitro, ma proprio per questo la vittoria finale è stata ancora più dolce. Ieri sera, il Bologna di Vincenzo Italiano ha battuto l’Atalanta a Bergamo, centrando la semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 1999. Decisivo è stato il gol di Santiago Castro (subentrato nella ripresa) al minuto 80, ma ancora più decisivo è stato Lukasz Skorupski, che ha parato tutto il parabile ed anche di più, mantenendo la porta inviolata e conquistando meritatamente il premio di man of the match. I felsinei ora si godono il successo e attendono in semifinale la vincente del quarto di finale tra Juventus ed Empoli.

Luca Missori

(Fonte immagine: Quotidianosportivo.it)