Coppa Italia: sorpresa Bologna contro l’Atalanta, il Milan elimina la Roma

Tempo di lettura 1 minuto

Si sono disputati due quarti di finale nella competizione, con i rossoblu ed i rossoneri che passano il turno

La Coppa Italia entra nel vivo con le sfide dei quarti di finale; nella prima delle due disputate in questi due giorni, l’Atalanta ospitava il Bologna mentre nella seconda il Milan era di scena a San Siro contro la Roma. Nel primo incontro la spunta a sorpresa il Bologna di Italiano che con un gol di testa di Castro si regala una gioia che aspettava da 26 anni, il ritorno nelle semifinali di Coppa Italia. Atalanta che vede sfumare un obiettivo e che ora dovrà concentrarsi su campionato e Champions League. Nel secondo match invece ottima prova del Milan che stende per 3-1 la Roma davanti ad un pubblico già in visibilio per i nuovi acquisti. Abraham segna una doppietta dell’ex, poi Dovbik accorcia le distanze e nel finale proprio Joao Felix con il cucchiaio firma il 3-1 definivo su assist di Gimenez. Milan che ha sfruttato le lacune enormi della difesa della Roma e ha meritato il successo, giallorossi invece che escono per l’ennesima edizione ai quarti di finale e vedono sfumare un obiettivo nel quale avevano riposto tante speranze.

Fonte foto: sportpress.com

Alessandro Fornetti