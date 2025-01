Serie A: Napoli e Inter prendono il largo…

Tempo di lettura 4 minuti

Lotta a due per la testa della classifica

La corsa allo scudetto della Serie A si caratterizza per una una lotta spalla a spalla tra i partenopei di Antonio Conte e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il Napoli comanda la classifica a quota 50, l’Inter a 47 punti può dunque raggiungere la vetta assieme agli azzurri quando avrà la possibilità di recuperare la partita di cui è a credito, contro la Fiorentina. La data del recupero è incerta e dipende dall’andamento delle due squadre nelle competizioni europee.

Nella migliore delle ipotesi la prima data utile è quella dell’undici febbraio, ma potrebbe scalare fino al 26 febbraio 2025. Dopo la 21esima giornata di Serie A la corsa al titolo sembra avere perso una delle protagoniste ovvero l’Atalanta, sconfitta in casa dal Napoli (2-3) ed è ora a sette punti dalla vetta, seguita dalla Lazio dell’allenatore Baroni (ex gialloblu), che si è imposta a Verona per 0-3, a quota 39. Di fatto anche le quote Serie A sono orientate a restringere la lotta all’Inter e al Napoli, quotate rispettivamente a 1.75 e 2.50. Staccata l’Atalanta al terzo posto, quindi non solo in classifica generale, a quota 8.50

Il Napoli di Antonio Conte ha mostrato una straordinaria capacità di gestione del gioco e una notevole efficacia offensiva. La vittoria per 3-2 in casa dell’Atalanta è stata una dimostrazione di forza e maturità. Gli azzurri hanno saputo soffrire nei momenti difficili del match, capitalizzando al meglio le opportunità create. La difesa, guidata dalla coppia centrale, ha retto bene nonostante la pressione atalantina, mentre il centrocampo ha saputo mantenere il possesso palla e dettare i tempi del gioco.

L’Inter di Simone Inzaghi si mantiene a ridosso del Napoli, con la possibilità di agganciare la vetta se riuscirà a vincere il recupero contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno dimostrato una grande organizzazione difensiva e un gioco offensivo fluido. Il sistema di gioco di Inzaghi, con il 3-5-2, permette all’Inter di essere solida in difesa e pericolosa in attacco, grazie anche alle qualità tecniche dei centrocampisti e alla capacità realizzativa dei suoi attaccanti. L’Inter ha capitalizzato al meglio le proprie opportunità, mantenendo alta la pressione sulle altre pretendenti al titolo.

La Lazio di Baroni ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro il Verona, dimostrando di essere una squadra solida e ben organizzata. Tuttavia, con 39 punti, la Lazio sembra destinata a lottare più per un piazzamento in Champions League che per il titolo. La squadra capitolina dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a raccogliere punti per garantirsi un posto tra le prime quattro.

Lotta per la salvezza

La ventunesima giornata di Serie A ha anche offerto spunti interessanti per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Diverse squadre si trovano coinvolte in una serrata battaglia per evitare la retrocessione in Serie B, rendendo ogni punto conquistato prezioso. Monza (13) e Venezia (15), arrancano in fondo alla classifica ma sono tuttora in gioco per non retrocedere. Si fa più precaria la situazione del Verona (19) dopo la sconfitta con la Lazio che la condanna al terzultimo posto. Il cambio di società nella gestione dell’Hellas è troppo acerbo perché possa dare un cambio di marcia. Delle tre a quota venti, Lecce, Parma ed Empoli, solo gli emiliani raccolgono un punto mentre le altre segnano il passo. A ventuno, infine, il Cagliari in serie positiva da tre giornate e con sette punti raccolti di nove disponibili.

Fonte foto: TheSun.my