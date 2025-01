Emerson Royal, Galatasaray e Milan trattano per il brasiliano

Tempo di lettura 1 minuto

Il club turco ha avviato una trattativa con il Diavolo per il trasferimento del laterale. Il difensore potrebbe presto cambiare squadra, anche West Ham e Bournemouth interessati

Il Galatasaray ha fatto il primo passo per assicurarsi Emerson Royal, difensore del Milan. Il club turco ha avviato contatti ufficiali con i rossoneri per discutere del possibile trasferimento. Questa mossa arriva in un momento cruciale per il Galatasaray, che cerca di rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Nonostante l’interesse del Galatasaray, Emerson Royal piace pure ad altri club europei. West Ham e Bournemouth, due squadre della Premier League, hanno mostrato interesse per il giocatore. Tuttavia, al momento, il Galatasaray sembra essere in vantaggio nelle trattative, grazie alla rapidità con cui ha avviato i contatti con il Milan. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di Emerson Royal.

Sandro Caramazza

Fonte foto: direttacalciomercato