Coppa Italia: l’Atalanta vuole un successo che manca da più di 60 anni, la Juventus cerca di salvare la stagione

Tempo di lettura 1 minuto

Questa sera allo Stadio Olimpico l’ultimo atto della coppa nazionale vedrà sfidarsi bergamaschi e bianconeri, è la rivincita della sfida di tre anni fa, assenti Scamacca e Locatelli per squalifica, in dubbio la partenza da titolari di Yildiz e Scalvini

È il giorno della finale di Coppa Italia. Da un lato l’Atalanta, che non vince il trofeo dal 1963 ed è a caccia del primo titolo dell’era Gasperini. Dall’altro la Juventus, che guida l’albo d’oro della competizione con 14 successi e vuole salvare una stagione anonima, con più bassi che alti. Bergamaschi e bianconeri si sono affrontati in finale di Coppa Italia già tre anni fa, con la Vecchia Signora che vinse 2-1 grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa.

Dal punto di vista delle formazioni, questa sera l’Atalanta non avrà Scamacca (squalificato), al suo posto giocherà Lookman insieme al redivivo De Ketelaere, mentre in difesa è ancora in dubbio Scalvini, pronto ad arretrare de Roon in caso di forfait del giovane italiano. Nella Juventus due ballottaggi chiave a centrocampo: Nicolussi Caviglia in vantaggio su Miretti per sostituire lo squalificato Locatelli e Iling-Junior favorito su Kostic a sinistra. In difesa torna Danilo, in attacco recupera Yildiz ma i titolari saranno Vlahovic e Chiesa. Fischio d’inizio ore 21.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)